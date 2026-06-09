Tổng thống Trump: Iran, Israel đồng ý ngừng bắn một tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, các ông ấy bị tấn công và đã đánh trả, tôi không thể trách ông ấy vì điều đó. Và giờ đây họ đã chịu dừng lại, vì vậy họ sẽ để cho nhau yên trong khoảng một tuần hoặc đại loại thế”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 9/6.

Thông báo được đưa ra sau khi Iran hôm 7/6 bất ngờ tấn công vào Israel sau 2 tháng ngừng bắn. Israel ngay lập tức đã đáp trả bằng việc không kích các cơ sở quân sự ở miền Tây và miền Trung Iran. Kết quả là một doanh nghiệp hóa dầu ở tỉnh Khuzestan bị hư hại.

Hôm 8/6, Iran và Israel cùng tuyên bố dừng không kích lẫn nhau sau khi Tổng thống Trump kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và quay lại bàn đàm phán.

Tổng thống Trump cho hay, ông đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông ấy sẽ tự cô lập chính mình nếu tiếp tục tấn công Iran.

Ông Trump cũng nói với các phóng viên, rằng thoả thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được “trong vòng 2-3 ngày tới”.

“Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất, rất tốt. Thỏa thuận này sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Eo biển sẽ mở cửa ngay lập tức ngay sau khi thoả thuận được ký kết, có thể là trong hai hoặc ba ngày nữa”, ông Trump nói thêm.