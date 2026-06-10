Iran "bắn hạ trực thăng" Mỹ, Tổng thống Trump cảnh báo đanh thép

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tôi vừa được quân đội vĩ đại của chúng ta thông báo rằng đêm qua, Iran đã bắn hạ một trong những máy bay trực thăng Apache hiện đại của chúng ta khi đang tuần tra trên eo biển Hormuz”, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội ngày 9/6.

“Có hai phi công trên máy bay, cả hai đều an toàn và không bị thương. Tuy nhiên, Mỹ cần phải đáp trả cuộc tấn công này”, ông Trump cảnh báo.

Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức nước này cho biết, trực thăng của Mỹ rơi ngoài khơi Oman là do máy bay không người lái của Iran.

Một nguồn tin xác nhận máy bay không người lái Shahed của Iran đã đánh trúng trực thăng của Mỹ.

Một quan chức Mỹ cho biết hiện vẫn chưa rõ máy bay không người lái Iran cố ý nhắm mục tiêu vào trực thăng Apache hay đây chỉ là một vụ sự cố ngoài ý muốn.

Theo quân đội Mỹ, 2 phi công trên trực thăng đã được một xuồng không người lái cứu sống.

Trước đó, báo New York Times đưa tin, trực thăng Apache đã bị rơi gần eo biển Hormuz, nhưng không rõ do bị bắn hạ hay gặp phải một sự cố nào khác. Thông thường, tổ bay trên trực thăng Apache gồm 2 phi công.

Vài giờ trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu ở vịnh Oman khi đang cố gắng di chuyển về phía Iran.

"Một chiếc F/A-18 Super Hornet xuất phát từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn một quả đạn chính xác vào buồng máy và buồng lái của con tàu, sau khi thủy thủ đoàn không tuân thủ các chỉ dẫn từ lực lượng Mỹ. Tàu Marivex hiện không còn hướng về Iran nữa ", CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.

Các máy bay của Mỹ đã và đang hoạt động tại vịnh Oman và eo biển Hormuz như một phần của chiến dịch phong tỏa kéo dài gần 2 tháng qua đối với các cảng của Iran.

Bất chấp những tuyên bố gần đây về tiến trình hướng tới một bản ghi nhớ, Iran và Israel vẫn tung các đòn không kích vào nhau hôm 8/6. Vài giờ sau đó, sau lời kêu gọi từ ông Trump, 2 bên đều tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tấn công.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, ngày 9/6 cảnh báo Mỹ không nên phá vỡ các cam kết và đe dọa leo thang nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Bất chấp các cuộc giao tranh lẻ tẻ hiện nay, ông Trump tin rằng sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo Tổng thống Trump, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được “trong vòng 2-3 ngày tới”. Ông nói thêm, thỏa thuận đó sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và dẫn đến việc mở cửa trở lại ngay lập tức eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cho biết ông nghĩ không còn bất kỳ điểm vướng mắc nào và tất cả các bên đều đang “rất gần” với việc đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn được tiếp tục duy trì.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng cảnh báo Washington sẽ ngay lập tức nối lại chiến dịch không kích Iran nếu có bất cứ binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng do các hoạt động của Tehran.