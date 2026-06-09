Trực thăng tấn công của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

Trực thăng Apache của Mỹ (Ảnh minh họa: AFP).

"Các phi công đều ổn, không có ai bị thương cả. Chúng tôi sẽ đưa ra một báo cáo vào ngày mai nhưng các phi công đều an toàn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết về tình trạng của các phi công trên trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ rơi gần eo biển Hormuz hôm 8/6.

Trước đó, New York Times đưa tin, trực thăng Apache đã bị rơi gần eo biển Hormuz, nhưng không rõ do bị bắn hạ hay gặp phải một sự cố nào khác. Thông thường, trực thăng Apache chở theo 2 phi công.

Vài giờ trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu ở vịnh Oman khi đang cố gắng di chuyển về phía Iran.

"Một chiếc F/A-18 Super Hornet xuất phát từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn một quả đạn chính xác vào buồng máy và buồng lái của con tàu, sau khi thủy thủ đoàn không tuân thủ các chỉ dẫn từ lực lượng Mỹ. Tàu Marivex hiện không còn hướng về Iran nữa ", CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.

Các máy bay của Mỹ đã và đang hoạt động tại vịnh Oman và eo biển Hormuz như một phần của chiến dịch phong tỏa kéo dài gần 2 tháng qua đối với các cảng của Iran.

Bất chấp những tuyên bố gần đây về tiến trình hướng tới một bản ghi nhớ, Iran và Israel vẫn tung các đòn không kích vào nhau vào ngày hôm qua.

Vài giờ sau đó, sau lời kêu gọi từ ông Trump, 2 bên đều tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tấn công.

“Israel và Iran đều đang hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức! Các cuộc đàm phán cuối cùng về hòa bình đang được tiến hành, trừ khi bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết. Lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì với đầy đủ hiệu lực và tác dụng, cho đến khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2 khi Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran với tuyên bố nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt suốt 40 ngày trước khi các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh nhằm mở đường cho các biện pháp ngoại giao.

Mỹ bị cho là đã thiệt hại gần 100 tỷ USD, bao gồm tổn thất về tên lửa, các máy bay quân sự.

Bất chấp các cuộc giao tranh lẻ tẻ hiện nay, ông Trump tin rằng sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được “trong vòng 2-3 ngày tới”, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với các phóng viên vào rạng sáng 9/6. Ông nói thêm, thỏa thuận đó sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và dẫn đến việc mở cửa trở lại ngay lập tức eo biển Hormuz.

“Chúng ta đang ở những giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận sẽ rất, rất tốt đẹp, một thỏa thuận không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức hay trạng thái nào. Eo biển sẽ được mở lại ngay lập tức. Nó sẽ mở cửa ngay sau khi ký kết, điều này có thể diễn ra trong vòng 2-3 ngày tới”, ông khẳng định.

Ông cho biết ông nghĩ không còn bất kỳ điểm vướng mắc nào và tất cả các bên đều đang “rất gần” với việc đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn đang được tiếp tục duy trì.