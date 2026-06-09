Iran muốn chấm dứt xung đột, Tổng thống Trump nói về kịch bản sau 2 tuần

Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết, Iran coi mục tiêu của mình trong các cuộc đàm phán với Mỹ là chấm dứt xung đột và bảo đảm an ninh ở Trung Đông, chứ không phải là bình thường hóa quan hệ với Washington.

"Mục tiêu của chúng tôi là chấm dứt xung đột và bảo đảm an ninh lâu dài chứ không phải bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Chúng tôi không tin tưởng họ", ông Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu trong bài diễn văn gửi tới quốc dân được đăng tải trên kênh Telegram của mình.

Theo ông Ghalibaf, thật sai lầm khi nói rằng Iran sẽ chọn giải pháp hoặc là chiến đấu hoặc là đàm phán. "Đúng hơn là chúng tôi sẽ chiến đấu vào một thời điểm này và đàm phán vào một thời điểm khác”, ông nói thêm.

Ông đổ lỗi cho Mỹ và Israel về đợt leo thang căng thẳng mới nhất này, “buộc Iran phải phản ứng một cách kiên quyết để bảo vệ quyền lợi của người dân".

Iran đã phóng các tên lửa tấn công vào miền bắc Israel vào cuối ngày 7/6. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết toàn bộ số tên lửa này đều đã bị đánh chặn.

Cuộc tấn công của Iran diễn ra sau trận oanh tạc của Israel nhằm vào một cơ sở của Hezbollah tại một khu phố ở Beirut, Li Băng. Theo phía Israel, cuộc không kích này nhằm đáp trả các đợt pháo kích của Hezbollah vào miền Bắc Israel.

Trước đó, chính quyền Iran đã cảnh báo Israel về một hành động trả đũa nếu nước này tấn công vào thủ đô của Li Băng. Vào rạng sáng 8/6, Israel đã tung đòn trả đũa nhằm vào Iran, mục tiêu là các cơ sở quân sự ở miền Tây và miền Trung nước này. Kết quả là một doanh nghiệp hóa dầu ở tỉnh Khuzestan bị hư hại. Vào buổi sáng, Iran lại tiếp tục phát động một cuộc pháo kích khác nhắm vào lãnh thổ Israel.

Hôm 8/6, Iran và Israel cùng tuyên bố dừng các cuộc không kích lẫn nhau sau khi Tổng thống Trump kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và quay lại bàn đàm phán.

Tổng thống Trump cho hay, ông đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông ấy sẽ tự cô lập chính mình nếu tiếp tục tấn công Iran. Ông Trump cũng cho biết phía Israel đã thông báo cho Mỹ "quá muộn" về các cuộc không kích vào Iran hôm 7/6.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói, đã có 5 quốc gia trong khu vực thúc giục ông can thiệp đối với ông Netanyahu sau các cuộc không kích gần đây.

“Các quốc gia này đã rất lo ngại. Họ ủng hộ thỏa thuận mà chúng tôi đang đàm phán”, ông Trump nói, nhưng không nêu rõ cụ thể những quốc gia nào đã liên hệ.

Ông Trump cho biết thêm, các quan chức Iran cũng đã liên lạc với ông và nói rằng họ sẽ ngừng bắn nếu Israel lùi bước. “Họ đã gọi cho chúng tôi và nói rằng họ sẽ không thực hiện thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nữa, đồng thời yêu cầu chúng tôi nhắn với Israel đừng tiếp tục tấn công”, ông Trump chia sẻ.

Phát biểu trong một cuộc vận động cử tri qua điện thoại cho Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Lindsey Graham hôm qua, Tổng thống Trump ẩn ý Mỹ sẽ tuyên bố “chiến thắng toàn diện” trước Iran trong vòng 2 tuần tới.

“Chúng ta đang đàm phán, và họ muốn đạt được một thỏa thuận rất tốt. Họ sẵn sàng trao cho chúng ta mọi thứ, họ sẵn sàng chấp nhận việc không sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ chúng ta đang chiến thắng trong cuộc chiến đó, nhưng các bạn thực sự sẽ thấy chiến thắng trong 2 tuần tới khi chúng ta tuyên bố chiến thắng toàn diện, đó sẽ là một chiến thắng toàn diện, điều đó sẽ xảy ra rất sớm thôi, và giá dầu sẽ lao dốc”, ông Trump nói.

Đây không phải là lần đầu tiên ông đưa ra những hứa hẹn về tiến triển mang tính bước ngoặt trong vòng “2 tuần”. Lệnh ngừng bắn với Iran, được công bố vào ngày 7/4, ban đầu vốn được cho là sẽ kéo dài trong 2 tuần trong khi 2 bên hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Khi được hỏi tại sao Iran vẫn chưa đồng ý ký kết thỏa thuận nếu họ đang rất khao khát đạt được điều đó như ông đã liên tục khẳng định, Tổng thống Trump trả lời: “Bởi vì họ mạnh mẽ. Họ có lòng tự tôn. Có những điều họ chưa từng nghĩ mình sẽ làm nhưng giờ họ sẽ buộc phải làm. Họ không còn lựa chọn nào khác. Và việc này cần một chút thời gian”.