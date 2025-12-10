Mỹ dọa trừng phạt ICC nếu từ chối cam kết "không truy tố ông Donald Trump"

Trụ sở ICC tại The Hague, Hà Lan (Ảnh: Reuters).

Theo quan chức này, chính quyền Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với tòa án này nếu không làm như vậy.

"Nếu tòa án không hành động theo yêu cầu này của Mỹ và hai yêu cầu khác - ngừng điều tra các nhà lãnh đạo Israel về cuộc chiến Gaza và chính thức chấm dứt cuộc điều tra trước đó đối với quân đội Mỹ về hành động ở Afghanistan - Washington có thể trừng phạt thêm các quan chức ICC và trừng phạt chính tòa án này", quan chức này cho biết.

Việc trừng phạt ICC sẽ làm leo thang đáng kể chiến dịch của Washington chống lại tòa án này, vốn từ lâu đã bị các quan chức Mỹ, bao gồm cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, chỉ trích vì "xâm phạm chủ quyền của Mỹ".

Theo nguồn tin, Washington đã thông báo các yêu cầu của mình cho các thành viên ICC, một số trong đó là đồng minh của Mỹ, và cũng đã thông báo cho tòa án này.

Mỹ không phải là thành viên của Quy chế Rome, văn kiện thành lập ICC vào năm 2002 với tư cách là tòa án cấp cao nhất, có quyền truy tố các nguyên thủ quốc gia.

Đây là lần đầu tiên có thông tin về yêu cầu và đe dọa nối lại chiến dịch trừng phạt của Washington đối với tòa án này.

Các thẩm phán ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và lãnh đạo Hamas Ibrahim al-Masri vào tháng 11/2024 vì cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong cuộc xung đột Gaza.

Trước đó, vào tháng 3/2020, các công tố viên đã mở cuộc điều tra ở Afghanistan bao gồm cả các tội ác có thể do quân đội Mỹ gây ra. Kể từ năm 2021, tòa án này đã giảm ưu tiên nhắm vào vai trò của Mỹ nhưng chưa chính thức kết thúc cuộc điều tra này.

Để buộc ICC xóa bỏ những cáo buộc kể trên, Mỹ hồi đầu năm nay áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 quan chức của tòa án này, bao gồm cả các thẩm phán và công tố viên. Nhưng chính quyền ông Trump đã không áp đặt lệnh trừng phạt lên tòa án với tư cách là một thực thể, điều này sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của tòa án.

"Có những lo ngại ngày càng tăng... rằng vào năm 2029, ICC sẽ chuyển sự chú ý sang tổng thống, phó tổng thống, bộ trưởng chiến tranh và những người khác, và tiến hành truy tố họ", một quan chức chính quyền Tổng thống Trump cho biết.

"Điều đó là không thể chấp nhận được, và chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra".

Nhà Trắng hiện chưa có bình luận gì về vấn đề này.