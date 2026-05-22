Mỹ điều thêm 5.000 quân đến Ba Lan

Binh sĩ NATO trong một cuộc diễn tập ở Ba Lan (Ảnh: AFP).

“Dựa trên chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Ba Lan hiện tại, Karol Nawrocki, người mà tôi tự hào ủng hộ, và mối quan hệ của chúng ta với ông ấy, tôi vui mừng thông báo Mỹ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 21/5.

Động thái này diễn ra sau khi Lầu Năm Góc đột ngột hủy bỏ kế hoạch luân chuyển 4.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan vào tuần trước, gây ra sự hoang mang trong giới chức Ba Lan. Phó Tổng thống JD Vance sau đó nói rõ rằng đây là sự trì hoãn chứ không phải là giảm quân số, đồng thời chỉ trích truyền thông “phản ứng thái quá”.

Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra sau quyết định rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Berlin về cuộc chiến của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã gợi ý rằng số quân này có thể được chuyển đến Ba Lan, ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” của ông với Tổng thống Nawrocki.

Tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc các thành viên NATO ở châu Âu không chi trả đủ cho nỗ lực “bảo vệ” của Washington, đồng thời coi việc triển khai quân đội như một “phần thưởng” hoặc “hình phạt chính trị”.

Nhà Trắng được cho là đã lập ra một danh sách các thành viên NATO “tốt và xấu” dựa trên sự ủng hộ của họ đối với các chính sách của Washington, bao gồm cả cuộc chiến Iran.

Theo phân tích của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Washington hiện có khoảng 80.000 binh sĩ đóng quân khắp châu Âu, trong đó hơn 38.000 binh sĩ ở Đức. Ba Lan, nơi có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân, được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mô tả là một “đồng minh kiểu mẫu”.

Reuters đầu tuần này đưa tin

Mỹ đang có kế hoạch thông báo giảm hỗ trợ quân sự mà nước này sẵn sàng cung cấp cho các đồng minh NATO trong trường hợp xung đột hay khủng hoảng.

Theo một khuôn khổ được gọi là Mô hình Lực lượng NATO (NATO Force Model), các quốc gia thành viên của liên minh sẽ xác định một nhóm lực lượng sẵn có để có thể kích hoạt trong một cuộc xung đột hoặc bất kỳ cuộc khủng hoảng lớn nào khác, chẳng hạn như một cuộc tấn công quân sự nhắm vào một thành viên NATO.

Mặc dù thành phần chính xác của các lực lượng thời chiến đó là một bí mật, nhưng Lầu Năm Góc đã quyết định giảm đáng kể cam kết của mình.

Theo các nguồn thạo tin, phía Mỹ có thể công bố quyết định giảm hỗ trợ các đồng minh NATO tại một cuộc họp của các giám đốc chính sách quốc phòng ở Brussels dự kiến diễn ra vào ngày 22/5.

Tổng thống Trump nói rằng ông kỳ vọng các nước châu Âu sẽ tiếp quản trách nhiệm chính đối với an ninh của châu lục. Thông điệp gửi tới các đồng minh trong tuần này là một dấu hiệu cụ thể cho thấy chính sách đó đang được thực thi.

Giám đốc chính sách của Lầu Năm Góc Elbridge Colby cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các thành viên NATO, ngay cả khi các đồng minh châu Âu dẫn đầu về các lực lượng thông thường.

Moscow đã nhiều lần lên án hành động quân sự hóa ngày càng tăng ở châu Âu, cho rằng các chính phủ phương Tây đang sử dụng mối đe dọa không có thật từ Nga để biện minh cho việc biến EU thành một khối quân sự và để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề nội bộ.