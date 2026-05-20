Mỹ có thể giảm hỗ trợ quân sự cho NATO trong trường hợp khủng hoảng

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận của NATO (Ảnh: Reuters).

Theo một khuôn khổ được gọi là Mô hình Lực lượng NATO (NATO Force Model), các quốc gia thành viên của liên minh sẽ xác định một nhóm lực lượng sẵn có để có thể kích hoạt trong một cuộc xung đột hoặc bất kỳ cuộc khủng hoảng lớn nào khác, chẳng hạn như một cuộc tấn công quân sự nhắm vào một thành viên NATO.

Mặc dù thành phần chính xác của các lực lượng thời chiến đó là một bí mật, nhưng Lầu Năm Góc đã quyết định giảm đáng kể cam kết của mình.

Theo các nguồn thạo tin, phía Mỹ có thể công bố quyết định giảm hỗ trợ các đồng minh NATO tại một cuộc họp của các giám đốc chính sách quốc phòng ở Brussels dự kiến diễn ra vào ngày 22/5.

Mỹ nhiều lần tuyên bố rằng châu Âu cần phải chịu nhiều trách nhiệm hơn đối với toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của chính mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông kỳ vọng các nước châu Âu sẽ tiếp quản trách nhiệm chính đối với an ninh của châu lục. Thông điệp gửi tới các đồng minh trong tuần này là một dấu hiệu cụ thể cho thấy chính sách đó đang được thực thi.

Giám đốc chính sách của Lầu Năm Góc Elbridge Colby cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các thành viên NATO, ngay cả khi các đồng minh châu Âu dẫn đầu về các lực lượng thông thường.

Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận.

NATO đang phải chịu áp lực căng thẳng chưa từng có, với việc một số quốc gia châu Âu lo ngại Washington có thể rút lui hoàn toàn khỏi liên minh.

Trong vài tuần qua, chính quyền ông Trump đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu, bao gồm cả quyết định hủy bỏ việc triển khai một lữ đoàn Lục quân tới Ba Lan - một quyết định bất ngờ đã bị các nhà lập pháp Mỹ chỉ trích dữ dội.

Ông Trump và nhiều trợ lý của ông đã chỉ trích các đồng minh châu Âu vì không chi tiêu đủ cho quân đội của họ và dựa dẫm vào Mỹ về mặt phòng thủ thông thường.

Các đồng minh châu Âu đã phản bác rằng họ đang nhanh chóng tăng cường năng lực quân sự của mình, nhưng việc làm đó không thể được thực hiện chỉ trong một sớm một chiều.