Mỹ điều "sát thủ săn ngầm" áp sát Iran

Máy bay trinh sát Boeing P-8A Poseidon (Ảnh: Sputnik).

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay do hãng tin Sputnik (Nga) thu được, một máy bay trinh sát chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của Mỹ và một máy bay trinh sát không người lái MQ-4C Triton do Northrop Grumman sản xuất đã được phát hiện gần biên giới Iran.

Máy bay P-8A cất cánh từ Bahrain và thực hiện các chuyến bay vòng quanh eo biển Hormuz hôm 11/1. Trong khi đó, máy bay MQ-4C cất cánh từ Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và hoạt động trên Vịnh Oman.

"Sát thủ săn ngầm" P-8A Poseidon là máy bay tuần tra biển đa nhiệm, được phát triển từ dòng Boeing 737-800. Máy bay có khả năng tác chiến chống tàu ngầm, chống hạm, tình báo, giám sát, trinh sát và cứu hộ. Với tầm bay khoảng 7.500km và thời gian hoạt động liên tục lên tới 10 giờ, P-8 rất phù hợp cho các nhiệm vụ dài ngày.

P-8 được trang bị radar X-band tầm xa có thể phát hiện mục tiêu hàng hải ở khoảng cách hàng trăm km, cùng các cảm biến điện quang và hồng ngoại độ phân giải cao, và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến.

Về hỏa lực, P-8A được trang bị tên lửa đối hạm chính xác và ngư lôi chống ngầm. Với năng lực tác chiến chống ngầm tầm cao (HAAWC), máy bay có thể triển khai ngư lôi dẫn đường MK-54 từ độ cao tới 9.000m dưới dạng bom lượn, cho phép tấn công tàu ngầm từ xa mà không cần hạ độ cao.

Động thái triển khai máy bay trinh sát diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những lời đe dọa cứng rắn đối với Tehran, đặc biệt sau các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran.

Chuyên trang phân tích quân sự Military Chronicles cho biết, theo các nguồn tin, lực lượng tấn công được triển khai ở các nước láng giềng của Iran bao gồm một số lượng lớn khí tài quân sự từ Mỹ, Anh, Israel, Qatar, Ả rập Xê út và UAE.

Tổng thống Trump tuyên bố một "hạm đội lớn" của Mỹ đang hướng về vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang quân sự.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln được cho là đã có mặt tại Trung Đông, kèm theo đó là các tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công sâu vào Iran. Các tàu này cũng được trang bị hệ thống Aegis để phòng thủ tên lửa.

Tổng thống Mỹ hôm qua 11/2 cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ điều thêm biên đội tác chiến tàu sân bay thứ hai đến sát Iran và sẵn sàng hành động quân sự.

Lần cuối cùng Mỹ tập trung lực lượng lớn ở Trung Đông là vào tháng 6/2025, trước khi tấn công 3 địa điểm hạt nhân của Iran trong cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Tehran.

Tuần trước, Mỹ và Iran đã đàm phán ở Oman trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực nhằm gia tăng sức ép.

Iran đến nay vẫn khẳng định chỉ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ lâu nay muốn mở rộng các cuộc đàm phán về năng lực hạt nhân của Iran sang chương trình tên lửa của nước này.