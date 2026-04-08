Mỹ đàm phán căng thẳng trước giờ G, xem xét đề xuất ngừng bắn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Đàm phán căng thẳng

Tổng thống Donald Trump ngày 7/4 cho biết Mỹ đang tiến hành “các cuộc đàm phán căng thẳng” về cuộc chiến với Iran, nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

“Tôi không thể nói cho các bạn biết, bởi vì hiện tại chúng tôi đang trong các cuộc đàm phán căng thẳng”, ông Trump nói với hãng tin Fox News trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại.

Tổng thống Trump cho biết ông sắp được thông báo đầy đủ về đề xuất ngừng bắn 2 tuần của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

“Tôi có thể nói điều này, rằng tôi rất hiểu ông ấy. Ông ấy là một người được kính trọng ở khắp mọi nơi”, Tổng thống Trump nói về nhà lãnh đạo Pakistan.

Đề xuất ngừng bắn

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã kêu gọi các bên trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tuần nhằm “cho phép ngoại giao đạt được mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh vì lợi ích hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực”.

Ông cũng yêu cầu Tổng thống Trump gia hạn thời hạn đối với Iran thêm 2 tuần và yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong thời gian 2 tuần này như một dấu hiệu thiện chí.

Pakistan, cùng với Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập Xê út, đã đóng vai trò trung gian hòa giải khi xung đột bùng phát ở Trung Đông.

“Những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình cuộc chiến ở Trung Đông đang tiến triển đều đặn, mạnh mẽ và đầy triển vọng, có khả năng dẫn đến kết quả thực chất trong tương lai gần”, ông Sharif viết trên mạng xã hội, trong đó ông gắn thẻ các quan chức và nhà đàm phán của Mỹ và Iran.

Một nguồn tin khu vực cho biết “dự kiến ​​sẽ sớm có tin tốt từ cả hai phía” và các cuộc thảo luận do Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, trực tiếp dẫn dắt.

Nguồn tin cho biết thêm rằng một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết vào tối 7/4.

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump đã được thông báo về đề xuất ngừng bắn 2 tuần của Thủ tướng Pakistan nhằm cho phép các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran tiếp tục, đồng thời cho biết “sẽ có phản hồi” với đề xuất này.

“Tổng thống đã được thông báo về đề xuất này, và sẽ có phản hồi”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố.

Trước đó, ông Trump cho biết, đề xuất mới nhất gồm 10 điểm của Iran đã cho thấy một số tiến triển, nhưng nó "vẫn chưa đủ tốt" đối với ông. Tehran mong muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời, để tránh việc xung đột bùng phát trở lại sau vài tháng.

Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định

Tổng thống Trump đã cho Iran hạn chót đến tối 7/4 (7h ngày 8/4 theo giờ Việt Nam) để mở lại eo biển Hormuz, nếu không, Mỹ sẽ “xóa sổ” các cây cầu, nhà máy điện của nước này.

Trong thông điệp vào ngày 7/4, Tổng thống Trump vẫn cảnh báo “một nền văn minh sẽ lụi tàn đêm nay và sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại được”, ám chỉ làn sóng tấn công mạnh vào Iran.

Ông bình luận thêm: "Ai mà biết được? Chúng ta sẽ biết vào đêm nay, một trong những thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử dài và phức tạp của thế giới”.

Các quan chức chính quyền Mỹ vẫn hy vọng các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian có thể giúp đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, từ đó dẫn đến việc Tổng thống Donald Trump hoãn tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran trước hạn chót 7/4, hoặc ít nhất là giảm mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công.

Tuy nhiên, tình trạng của các cuộc đàm phán cho đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Báo Wall Street Journal đưa tin Iran đã cắt đứt các hoạt động ngoại giao trực tiếp với Mỹ, và New York Times đưa tin Iran thậm chí đã ngừng cả các cuộc đàm phán gián tiếp. Các nguồn tin nói với truyền thông Mỹ rằng Washington vẫn mong muốn một giải pháp ngoại giao và tình hình vẫn còn biến động.

Hai trong số các nguồn tin mô tả những tuyên bố leo thang của Tổng thống Trump nhằm gây áp lực tối đa lên Iran để họ lắng nghe lời kêu gọi của ông. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Tổng thống Trump sẵn sàng thực hiện lời đe dọa của mình bằng các hoạt động quân sự leo thang nếu các cuộc đàm phán vẫn bế tắc.

Các quan chức Nhà Trắng khẳng định chỉ có ông Trump mới biết sẽ hành động như thế nào.

“Chính quyền Iran có thời hạn đến 20h giờ miền Đông để đáp ứng yêu cầu và đạt được thỏa thuận với Mỹ. Chỉ có Tổng thống mới biết tình hình ra sao và ông ấy sẽ làm gì”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.