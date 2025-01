Mỹ đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của ông Trump thế nào?

Một nhân viên của Vệ binh quốc gia Mỹ canh gác gần Đồi Capitol ở thủ đô Washington hôm 18/1 (Ảnh: Reuters).

Các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo rằng lễ nhậm chức của ông Trump sẽ là một "mục tiêu hấp dẫn tiềm tàng" đối với các phần tử cực đoan bạo lực, dù hiện chưa có mối đe dọa cụ thể nào được xác nhận.

Những lo ngại về an ninh là có cơ sở, bởi ông Trump từng 2 lần bị ám sát hụt trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Vì vậy, các lực lượng đã nỗ lực siết chặt an ninh toàn diện cho lễ nhậm chức lần này của vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Theo luật pháp Mỹ, lễ nhậm chức của tổng thống là sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt, nằm dưới sự điều phối chính thức của Cơ quan Mật vụ, ABC News cho biết. Cơ quan Mật vụ phải phối hợp mọi nguồn lực từ cấp liên bang, tiểu bang và địa phương cho sự kiện. Mọi khía cạnh của lễ nhậm chức, từ giám sát trên không, kiểm soát lối vào, giao thông công cộng, đóng đường, đến các cuộc kiểm tra an ninh đều phải được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Bộ Quốc phòng Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các lễ nhậm chức và bảo đảm an ninh. Các nguồn lực hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng sẽ bao gồm kiểm tra an ninh kỹ thuật, an ninh hàng không, và phối hợp với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển để bảo đảm an toàn cho sông Potomac ở thủ đô Washington.

Ngoài ra, Cơ quan Mật vụ, Cục Điều tra liên bang (FBI) và Sở Cảnh sát thủ đô Washington sẽ đồng chủ trì hoạt động tình báo liên ngành với nhiệm vụ truy tìm mọi đầu mối ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế nhằm giảm thiểu mọi nguy cơ có thể xảy ra đối với lễ nhậm chức hoặc các nhân vật cấp cao tham dự sự kiện.

Trong lễ nhậm chức lần này của ông Trump, gần 8.000 thành viên của lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ từ 40 tiểu bang đã được điều động đến Washington để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức lần này.

Quân đội từ Vệ binh Quốc gia Mỹ tại Connecticut, Virginia và Pennsylvania đã thiết lập vành đai an ninh xung quanh Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia tại thành phố từ hôm 18/1, ngay trước lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1 giờ địa phương. An ninh vành đai sẽ bao gồm kiểm soát giao thông và tuần tra các ga tàu điện ngầm.

Thiếu tướng John Andonie, Chỉ huy lực lượng Vệ binh quốc gia quận Columbia, khẳng định rất tự tin về sự chuẩn bị an ninh kỹ càng trước ngày nhậm chức của ông Trump. Tướng Andonie cho biết vai trò chính của họ là đảm bảo an ninh nhưng đồng thời sẽ hỗ trợ khâu hậu cần và liên lạc khi cần thiết.

Trưởng phòng Cảnh sát đô thị của Washington, bà Pamela Smith cho biết cảnh sát từ khắp nơi trên cả nước đổ về thủ đô và Sở cảnh sát Washington sẽ được tăng cường thêm khoảng 4.000 nhân viên. Bên cạnh đó, gần 1.000 cảnh sát cũng sẽ hỗ trợ lực lượng bảo vệ Đồi Capitol. Theo đó, sẽ có khoảng 25.000 nhân viên an ninh và quân sự được triển khai để bảo vệ lễ nhậm chức.

Trong khi đó, Cảnh sát trưởng Đồi Capitol Thomas Manger cho rằng, "những con sói đơn độc" là mối đe dọa an ninh lớn nhất trong sự kiện nhậm chức tổng thống của ông Trump. Ông Manger trước đó cho biết một số người đã cố gắng phá hoại các hoạt động của Quốc hội tại Đồi Capitol vào tuần trước.

Thậm chí ngay từ đầu tuần trước, trước khi ông Trump đến thủ đô Washington, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường đòi quyền phụ nữ, công lý cho chủng tộc và các mục đích khác mà họ tin rằng đang bị chính quyền mới đe dọa.

Các cuộc biểu tình phản đối tổng thống mới lần này có quy mô nhỏ hơn nhiều, vì nhiều cử tri cấp tiến đang phải vật lộn với cảm giác kiệt sức, thất vọng và tuyệt vọng sau thất bại của Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.

Nhiều nhà hoạt động chia sẻ rằng các phong trào đấu tranh cho quyền phụ nữ dường như bị chia rẽ hơn sau chiến thắng của ông Trump trước bà Harris. Giới chức Mỹ cho biết các sự kiện biểu tình lần này được phân loại là "sự kiện an ninh đặc biệt của quốc gia", với mức độ bảo vệ cấp liên bang cao nhất.

Ngày nhậm chức chủ yếu là một buổi lễ truyền thống để đánh dấu việc một tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức và chuyển đến Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Trump đã cam kết sẽ ký một loạt các sắc lệnh hành pháp bắt đầu từ ngày đầu tiên nhậm chức.

Lễ tuyên thệ của tổng thống thường diễn ra trên các bậc thang của Đồi Capitol. Tuy nhiên, một quyết định được đưa ra vào phút chót là chuyển buổi lễ vào trong nhà sau khi có dự báo nhiệt độ đóng băng ở Washington.

Đài Fox News dẫn thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ ước tính có khoảng 250.000 khách tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Ông David Dutch và ông James Copenhaver - 2 nạn nhân bị thương nghiêm trọng trong vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump hồi tháng 7/2024 - cũng được mời tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử.