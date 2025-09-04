Mỹ có thể đã rút WTO khỏi danh sách cắt giảm viện trợ

Trụ sở WTO (Ảnh: Getty).

Nguồn tin của Politico cho biết, Mỹ dường như đã âm thầm rút Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khỏi danh sách cắt giảm 4,9 tỷ USD viện trợ nước ngoài công bố hôm 29/8 sau khi động thái này làm dấy lên quan ngại từ các nghị sĩ, hiệp hội thương mại và lãnh đạo cơ quan thương mại toàn cầu.

Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết bà đã làm việc với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cùng các quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Donald Trump để giải quyết vấn đề.

Trước đó, trong thông báo ngày 29/8, khoản tài trợ 29 triệu USD cho WTO được nêu như ví dụ về những đóng góp của Mỹ cho các chương trình quốc tế bị coi là vi phạm nguyên tắc “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, đến ngày 3/9, mọi đề cập đến WTO đã biến mất khỏi trang web của Nhà Trắng.

Nhà Trắng, USTR và WTO hiện chưa đưa ra bình luận.

WTO có ngân sách hàng năm 232 triệu USD vào năm 2024, trong đó Washington đóng góp khoảng 11%.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết việc rút WTO khỏi danh sách nhằm tránh gây nhầm lẫn, vì danh sách đó đề cập đến những chương trình từng được tài trợ, chứ không phải các hạng mục mới bị cắt giảm. Một nguồn thạo tin cho biết khoản tài trợ cho WTO hiện không còn bị cắt, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Các khoản cắt giảm nằm trong chiến dịch rộng lớn hơn của ông Trump nhằm giảm chi tiêu của Mỹ ở nước ngoài để tập trung cho ưu tiên trong nước. Động thái này diễn ra sau khi cuộc rà soát trên toàn bộ các cơ quan về sự tham gia của Mỹ trong các tổ chức quốc tế được hoàn tất vào tháng 8, dù chi tiết chưa được công bố.