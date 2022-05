Mỹ cho thủy thủ rời tàu sân bay George Washington sau các vụ tử vong lạ

Tàu sân bay USS George Washington tại căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia vào năm 2016 (Ảnh: AP).

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, 7 thủy thủ đã qua đời trong vòng một năm qua trên tàu sân bay hạt nhân USS George Washington, khi chiến hạm này đang trải qua cuộc đại tu lớn tại xưởng đóng tàu hải quân ở thành phố Newport News, bang Virginia.

"Trong số 7 ca tử vong: 2 ca đã được xác nhận là do các vấn đề liên quan đến sức khỏe, 1 ca chưa được xác định nguyên nhân và 1 ca được xác định là do tự tử. 3 ca còn lại bị nghi là do tự tử nhưng vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ", người phát ngôn của Lực lượng Không quân Hải quân Đại Tây Dương cho biết.

Theo nhận định ban đầu, lý do của những ca tự tử nêu trên là do điều kiện sống trên tàu sân bay này. Ngoài không gian sống chật hẹp, các thủy thủ cũng thường xuyên phàn nàn về việc mất điện và mất nước. Bên cạnh đó, tiếng ồn từ cơ sở bảo dưỡng hải quân cũng làm ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của các thủy thủ trên tàu.

Để đối phó với tình trạng này, 260 thủy thủ trên tổng số 400 người còn đang sinh sống trên tàu sân bay George Washington sẽ được chuyển đến "một doanh trại trên bờ tại xưởng đóng tàu hải quân Norfolk".

Hải quân Mỹ cũng đang nhanh chóng xúc tiến việc cơi nới thêm doanh trại nhằm tạo thêm chỗ ở cho 50 thủy thủ một tuần trong thời gian tới.

Trước đó, vào giữa tháng 4, giới chức Hải quân Mỹ đã phát hiện 3 ca tử vong không rõ nguyên nhân chỉ trong vòng chưa đầy một tuần trên tàu sân bay USS George Washington.

USS George Washington là một tàu sân bay lớp Nimitz và từng giữ vai trò soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương. Hiện tại, con tàu đang trong quá trình đại tu lớn tại xưởng đóng tàu hải quân ở thành phố Newport News, bang Virginia. Việc đại tu đã bắt đầu từ năm 2017 và dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.