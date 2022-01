Mỹ chỉ trích Trung Quốc khiến quan hệ 2 nước "ngày càng đối đầu"

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: AFP).

Trong một bài phát biểu hôm 24/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định, quan hệ giữa nước này với Trung Quốc ngày càng đối đầu hơn. Ông Blinken cáo buộc Bắc Kinh ngày càng hành xử khác so với những thập niên trước đây.

Ông Blinken nhấn mạnh, trong chính sách Trung Quốc năm đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, có cả những yếu tố đối đầu và hợp tác.

"Chúng tôi chứng kiến khía cạnh đối đầu ngày càng gia tăng. Và một phần lý do trong đó là do Trung Quốc đã ngày khác so với nhiều thập niên trước đó: ngày càng quyết liệt, ngày càng hiếu chiến dù là ở khu vực hay phạm vi rộng hơn", ông Blinken nói.

Ông Blinken chỉ trích Trung Quốc trong nhiều khía cạnh, bao gồm các hoạt động kinh tế, quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng nước ngoài mà thiếu các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp và không sử dụng lao động địa phương.

Tuy nhiên, ông thừa nhận Trung Quốc "ngày càng nổi bật trên trường quốc tế" một phần là do chính Washington có những chính sách chống lại chủ nghĩa đa phương trong những năm gần đây - ám chỉ cách tiếp cận của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Khi chúng ta lùi ra, thì họ bước vào", ông Blinken cho hay.

Bình luận của ông Blinken được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang gặp trở ngại trong việc đồng thuận về thời gian và chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa nhà ngoại giao hàng đầu Bắc Kinh Dương Khiết Trì và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan.

Tổng thống Biden được xem vẫn đang áp dụng chính sách cứng rắn với Trung Quốc như người tiền nhiệm Donald Trump.