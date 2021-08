Mỹ cảnh báo nguy cơ chủng Delta tấn công người trẻ nhanh và mạnh hơn

Dân trí Trên khắp các bệnh viện ở nước Mỹ, các bác sĩ đã cảnh báo biến chủng Delta nguy hiểm dường như đang khiến nhiều người trẻ tuổi đổ bệnh nặng hơn và nhanh hơn.

Nhân viên y tế cứu chữa bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Houston, Texas, Mỹ tháng 12/2020 (Ảnh: Reuters).

Gần đây, một bệnh nhân 28 tuổi qua đời vì Covid-19 ở bệnh viện CoxHealth tại Springfield, bang Missouri. Tuần trước, một sinh viên cao đẳng 21 tuổi phải vào khoa chăm sóc tích cực.

Nhiều bệnh nhân đang nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ không chỉ là những người chưa tiêm chủng mà họ còn là những người trẻ tuổi, một sự khác biệt hoàn toàn so với đợt bùng dịch năm ngoái, khi các bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân già yếu, dễ tổn thương trước mầm bệnh.

Tại Baton Rouge, bang Louisiana, những thanh niên trẻ mắc Covid-19 dù không mắc các bệnh nền như béo phì hoặc tiểu đường nhưng lại đang nhập viện ngày càng nhiều trong tình trạng sức khỏe suy yếu.

Các bác sĩ đang làm việc tại những điểm nóng Covid-19 tại Mỹ nói rằng, bệnh nhân Covid-19 mà họ điều trị năm nay tương đối khác so với năm ngoái. Các bệnh nhân năm nay hầu hết chưa tiêm chủng, trẻ tuổi hơn và nhiều người trong số đó mới chỉ từ 20-30 tuổi. Và tình trạng của họ ốm yếu hơn nhiều so với các bệnh nhân trẻ vào đợt bùng dịch năm ngoái, cũng như tình trạng bệnh trở nên xấu đi rất nhanh chóng.

Để mô tả về tình trạng này, các bác sĩ đã dùng 3 cụm từ: "Trẻ hơn, ốm yếu hơn, (bệnh tình xấu đi) nhanh hơn". Các bác sĩ nhận định, chủng Delta, vốn đang chiếm tới 80% ca bệnh mới ở Mỹ hiện tại, có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên.

Các nghiên cứu từ một số quốc gia cho thấy biến chủng này dường như khiến bệnh nghiêm trọng hơn, nhưng chưa có một dữ liệu cụ thể nào cho thấy chủng mới có thể khiến người trẻ tuổi ốm nặng hơn.

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng, tình trạng trên xảy ra là do tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn ở nhóm người trẻ tuổi.

Vào ngày 1/8, hơn 80% người Mỹ tuổi từ 65-74 đã tiêm chủng đủ liều, trong khi nhóm từ 18-39, con số này chưa tới 50%, theo trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Vắc xin có hiệu quả ngăn không cho bệnh nhân ốm nặng hoặc tử vong vì Covid-19 và hiệu quả với nhiều biến chủng, bao gồm cả Delta. Trên thực tế, 97% các ca nhập viện tại Mỹ trong thời gian qua là những người chưa tiêm chủng.

Mặc dù vậy, các nghiên cứu gần đây do các nhà khoa học thực hiện cũng chỉ ra mức độ nguy hiểm của Delta. Ví dụ, một tài liệu của CDC được tiết lộ tuần trước so sánh Delta có thể "dễ lây lan như thủy đậu" và nói rằng "nó có thể gây ra tình trạng bệnh nặng hơn nếu so với Alpha và các chủng trong quá khứ".

Người trẻ nhập viện gia tăng

Theo CDC Mỹ, người trên 65 tuổi chiếm 50% số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tính tới cuối tháng 1 năm nay, trong khi người trưởng thành dưới 50 tuổi chiếm 22%.

Giờ đây, nhóm bệnh nhân lớn tuổi chiếm khoảng 25% số bệnh nhân nhập viện, còn nhóm từ 18-49 đã tăng vọt lên 41%.

Bác sĩ Catherine O'Neal, giám đốc y tế tại Trung tâm y tế Our Lady of the Lake ở Baton Rouge, cho biết "có điều gì đó rất khác biệt liên quan tới chủng virus này" với nhóm bệnh nhân trẻ tuổi khi nhóm này có ngày càng nhiều các ca bệnh nặng trong thời gian qua.

Bác sĩ Cam Patterson, hiệu trưởng Đại học Khoa học Y tế Arkansas (UAMS), cho biết, tuổi trung bình của bệnh nhân tới chữa bệnh ở trung tâm y tế UAMS hồi mùa đông là 60 và giờ đây giảm xuống 40.

"Chúng tôi thấy có xu hướng, những người trẻ tuổi, khỏe mạnh hơn dễ bị ốm hơn vì Delta nếu so với các chủng trước đó", bác sĩ Patterson nói, nhấn mạnh rằng những diễn biến khó lường của Delta với bệnh nhân trẻ tuổi khiến họ cảm thấy Covid-19 lúc này "giống như một căn bệnh hoàn toàn mới".

Donald McAvoy, 33 tuổi, một lực sĩ quản lý phòng tập thể hình ở Jacksonville, Florida quyết định không đi tiêm chủng vì cho rằng mầm bệnh sẽ chỉ tác động tới người cao tuổi có vấn đề về mặt sức khỏe.

Tuy nhiên, McAvoy sau đó đã nhiễm biến chủng Delta và anh mô tả rằng "đây là thứ đáng sợ nhất tôi từng trải qua, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần". Sau khi ra viện, McAvoy sụt 11 kg, phải nghỉ ngơi trong 6 tuần và trị liệu hô hấp trước khi có thể trở lại nhịp sống bình thường.

Bác sĩ Terrence Coulter từ bệnh viện CoxHealth nói rằng điều khiến ông lo sợ nhất chính là việc nhiều bệnh nhân trẻ tuổi phải nhập viện mà không có bất cứ bệnh nền nguy hiểm nào như tiểu đường, huyết áp cao…

"Mầm bệnh tấn công những người trẻ và khỏe mạnh mà các bạn không bao giờ nghĩ họ sẽ trở nên ốm nặng như vậy", ông Coulter nói, nhấn mạnh những bệnh nhân như này thường mất thời gian rất lâu mới có thể hồi phục. Một số người thậm chí còn bị tổn thương phổi vĩnh viễn.

Đức Hoàng

Theo New York Times