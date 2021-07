Mỹ cảnh báo mới về mức độ nguy hiểm của biến chủng Delta

Dân trí Giới chức y tế Mỹ cho rằng, sự nguy hiểm của biến chủng Delta đang làm thay đổi cuộc chiến ứng phó đại dịch của thế giới.

Biến chủng Delta phát hiện lần đầu ở Ấn Độ và hiện đã lan ra ít nhất 132 quốc gia và vùng lãnh thổ (Ảnh minh họa: Getty).

Delta dễ lây như thủy đậu và gây bệnh nặng hơn

New York Times ngày 30/7 dẫn tài liệu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cảnh báo, biến chủng Delta dễ lây lan hơn các virus gây dịch SARS, MERS, Ebola và các bệnh cúm theo mùa khác, thay vào đó, nó dễ lây lan như bệnh thủy đậu. Cụ thể, một người nhiễm biến chủng Delta có thể lây bệnh cho trung bình 8-9 người. Với các chủng ban đầu, mỗi người bệnh chỉ lây lan virus cho khoảng 2 người, tương tự bệnh cảm cúm thông thường.

Tài liệu cũng chỉ ra, kể cả những người đã tiêm chủng đầy đủ vắc xin vẫn có thể làm lây lan Delta với mức độ tương đương những người chưa tiêm chủng. Nói cách khác, khi nhiễm biến chủng Delta, tải lượng virus trong cơ thể người đã tiêm chủng cũng tương đương của người chưa tiêm chủng.

Tuy nhiên, sự khác biệt là những người đã tiêm chủng sẽ an toàn hơn so với người chưa tiêm chủng khi nhiễm Delta. "Vắc xin có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn các ca bệnh nặng, nhưng có thể kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh hoặc lây truyền virus. Đó là lý do tại sao vẫn xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, các ca đơn lẻ bất chấp chương trình tiêm chủng", tài liệu nêu rõ.

Theo tài liệu này, vắc xin giúp giảm nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong ở bệnh nhân Covid-19 đến 10 lần, giảm nguy cơ nhiễm bệnh khoảng 3 lần.

"Cuộc chiến đã thay đổi"

Bà Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) (Ảnh: Reuters).

Hiện tài liệu trên chưa được công bố, nhưng Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky đã xác nhận về tính xác thực của tài liệu này. "Tôi nghĩ mọi người cần hiểu rằng chúng tôi không thổi phồng chuyện này. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Đó là một trong những virus dễ lây lan nhất mà chúng tôi từng biết, tương tự bệnh sởi, bệnh thủy đậu", bà Walensky nói. CDC Mỹ dự kiến sẽ công bố tài liệu này trong ngày hôm nay.

Tài liệu khuyến cáo, cộng đồng nên thừa nhận "cuộc chiến ứng phó Covid-19 đã thay đổi", đồng thời hối thúc người dân tiêm chủng bởi đây là cách tốt nhất để bảo vệ cộng đồng trước sự tấn công của biến chủng Delta.

Tài liệu trên có thể coi là lý giải cho việc CDC Mỹ đầu tuần này đưa ra một quyết định còn gây nhiều tranh cãi về việc người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ở không gian khép kín - những nơi có nguy cơ lây lan virus cao. Bà Walensky cũng khuyến cáo, tại trường học, việc đeo khẩu trang cũng nên được duy trì.

Số ca nhiễm và nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ đang tăng mạnh trở lại ở Mỹ, đặc biệt ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Một cựu quan chức Mỹ cảnh báo, nếu không có biện pháp hiệu quả để ngăn làn sóng lây nhiễm mới, số ca Covid-19 mới ở Mỹ có thể lên 200.000 ca/ngày trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/7 đã công bố một loạt bước đi mới mà chính quyền của ông sẽ triển khai để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng hơn nữa, trong đó có việc yêu cầu toàn bộ công chức phải tiêm chủng vắc xin.

Minh Phương

Theo New York Times