Mỹ bắn rơi UAV Iran tiếp cận tàu sân bay

90 chiến đấu cơ và các máy bay hỗ trợ khác trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) sẵn sàng xuất kích (Ảnh: Getty).

NBC dẫn thông tin từ quân đội Mỹ ngày 3/2 cho biết, một UAV Shahed-139 của Iran đã bay về phía tàu sân bay USS Abraham Lincoln của nước này ở vùng biển Ả rập “với ý định không rõ ràng”.

Vụ việc được cho là xảy ra trong bối cảnh một hạm đội Mỹ do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang bố trí lực lượng trong khu vực và các nỗ lực ngoại giao nhằm sắp xếp đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ đang được tiến hành.

“Một tiêm kích F-35C từ tàu USS Abraham Lincoln đã bắn hạ UAV của Iran để tự vệ và bảo vệ tàu sân bay cũng như nhân sự trên tàu”, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, Đại tá hải quân Tim Hawkins, nói. Ông cho biết không có binh sĩ nào của Mỹ bị thương trong vụ việc.

Ông Hawkins cho biết, vài giờ sau đó, tại eo biển Hormuz, 2 tàu pháo Iran đã tiếp cận tàu M/V Stena Imperative, một tàu chở hóa chất do Mỹ vận hành và treo cờ Mỹ. Tàu pháo Iran chạy lướt qua con tàu 3 lần với tốc độ cao, trong khi một UAV Mohajer của Iran cũng bay phía trên.

Trong một lần tiếp cận, phía Iran đã đe dọa qua vô tuyến rằng họ sẽ lên tàu và bắt giữ con tàu. Theo ông Hawkins, tàu chở hóa chất này đang ở vùng biển quốc tế.

Lực lượng quân sự Mỹ hoạt động trong khu vực lập tức phản ứng sau khi nhận được thông tin về các lời đe dọa từ phía Iran. Tàu khu trục USS McFaul đã hộ tống tàu chở hóa chất rời khỏi khu vực, cùng với yểm trợ phòng không từ Không quân Mỹ. Nhờ đó, tình hình đã hạ nhiệt.

Ông Hawkins cáo buộc hành vi của Iran là “thiếu chuyên nghiệp” và làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm đối với các tàu thuyền hoạt động trong khu vực. Ông nói thêm, Mỹ sẽ không bỏ qua cho các hành động “quấy rối” tại vùng biển quốc tế.

Giá dầu tương lai đã tăng hơn 1 USD mỗi thùng sau thông tin này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang gần đây khi Washington liên tục dọa hành động quân sự nếu Tehran không ngừng trấn áp biểu tình và đồng ý ngồi vào bàn đàm phán về chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này.

Hồi đầu tuần, Iran đã đồng ý đàm phán với Mỹ trong nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Theo nhà báo Barak Ravid của trang tin Axios, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hôm qua, Tehran đã “yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức” đàm phán.

“Iran muốn giới hạn các cuộc đàm phán chỉ xoay quanh vấn đề hạt nhân và không thảo luận những vấn đề như tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm, vốn là ưu tiên của các nước khác trong khu vực”, ông nói.

Báo Al-Jarida của Kuwait đưa tin đầu tuần này rằng sự can thiệp của Moscow và Ankara đã làm giảm khả năng Mỹ tấn công Iran và tạo điều kiện cho đối thoại. Nga nhiều lần cho biết họ tin rằng vấn đề hạt nhân Iran nên được giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Bất chấp những lời đe dọa về hành động quân sự mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 1/2 rằng ông hy vọng “chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận” với Iran.

Washington đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), vào năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, khiến Tehran dần thu hẹp việc tuân thủ và làm giàu uranium lên mức tinh khiết 60%.