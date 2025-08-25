Moscow cảnh báo các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine vào lãnh thổ Nga

Lính Ukraine ở vùng Sumy gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết Ukraine đã gia tăng số vụ tấn công vào lãnh thổ Nga sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska vào ngày 15/8.

"Trước hội nghị thượng đỉnh Alaska, chúng tôi đã ghi nhận ​​khoảng 300 vụ tấn công mỗi ngày. Sau đó, con số này tăng lên 400, có lúc lên tới 420-430 vụ”, ông Miroshnik xác nhận.

“Số thương vong cũng tăng lên do sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn. Khoảng 90% số thương vong là nạn nhân của máy bay không người lái. Tại Donetsk, 21 người đã bị thương chỉ trong một cuộc tấn công bằng pháo HIMARS", nhà ngoại giao Nga cho biết thêm.

Ông Miroshnik cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine vào mục tiêu dân sự là có chủ đích và có mục tiêu rõ ràng.

"Đây là lệnh tấn công trực tiếp. Mục tiêu chính là khiến người dân nghi ngờ khả năng của đất nước trong việc bảo vệ họ”, ông Miroshnik nói thêm, đồng thời cáo buộc đây là các hành động “khủng bố”.

“Chủ nghĩa khủng bố luôn nhắm vào dân thường với mục đích chính trị", nhà ngoại giao Nga cảnh báo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/8 đã đến Alaska để dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa họ kể từ năm 2018 trong bối cảnh ông Trump nỗ lực thực hiện vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Khẳng định cuộc họp có tiến triển, song Tổng thống Trump cho biết các bên chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Trump sẽ giúp khôi phục quan hệ song phương vốn xuống mức thấp trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra, Ukraine vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào nhiều khu vực khác nhau ở Nga.

Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc không kích bằng UAV sâu vào lãnh thổ Nga trong nhiều tháng, thường xuyên tấn công các tòa nhà dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự khác. Chính phủ Nga coi các cuộc không kích này là cố ý nhắm vào dân thường.

Các cuộc tấn công diễn ra sau các vòng đàm phán hòa bình mới giữa Nga và Ukraine được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù không có lệnh ngừng bắn nào được đạt được, nhưng hai bên đã đạt được tiến triển về các vấn đề nhân đạo, bao gồm các thỏa thuận về trao đổi tù binh chiến tranh và dân thường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/8 tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã sử dụng vũ khí hoàn toàn do nước này sản xuất để tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Nga mà không cần phối hợp với Washington.

"Chúng tôi sử dụng vũ khí của riêng mình để tự vệ và tập kích những nơi chúng tôi cho là cần thiết. Đây là quyền chủ quyền của chúng tôi, và chúng tôi không tham vấn ý kiến ​​của các quốc gia khác về vấn đề này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky nói thêm rằng các vũ khí do Ukraine phát triển như máy bay không người lái và hệ thống tên lửa đã chứng minh hiệu quả, cho phép Kiev hành động một cách tự chủ. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đang sở hữu tên lửa tiên tiến có tầm bắn lên tới 3.000km.

Việc tự sản xuất vũ khí tầm xa trong nước có ý nghĩa then chốt đối với chiến lược phòng thủ của Ukraine, trong bối cảnh các đối tác phương Tây chậm trễ trong cung cấp vũ khí cần thiết trước các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga.