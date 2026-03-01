Iran dọa thiêu rụi cơ sở dầu khí liên quan đến Mỹ trong khu vực

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, Trung tá Ebrahim Zolfaqari (Ảnh: TOI).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/3 tuyên bố các cơ sở năng lượng có liên quan đến Mỹ trong khu vực sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn, khi lực lượng tinh nhuệ này chuẩn bị đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc IRGC, Trung tá Ebrahim Zolfaqari, cho biết các cuộc tấn công của Iran sẽ nhắm vào các quốc gia có lãnh thổ được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở khí đốt của Iran.

“Cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt tự nhiên của đối phương sẽ bị đốt cháy và thiêu rụi hoàn toàn trong thời gian sớm nhất”, ông Zolfaqari cảnh báo.

IRGC cảnh báo các đối thủ của Iran nên “chờ đợi hành động mạnh mẽ” của lực lượng vũ trang nước này, sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran.

Trước đó cùng ngày, IRGC đã đưa ra cảnh báo cho người dân sống gần 5 cơ sở năng lượng lớn ở Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar, yêu cầu họ sơ tán ngay lập tức để bảo vệ tính mạng khỏi các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi Bộ Dầu mỏ Iran cho biết 4 cơ sở lọc dầu ở Asaluyeh, một thị trấn ven biển vùng vịnh Ba Tư nơi đặt các cơ sở khí đốt của Iran, đã bị hư hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tehran cáo buộc Mỹ và Israel tấn công một số cơ sở sản xuất dầu khí của Iran, bao gồm mỏ khí đốt tự nhiên Nam Pars, mỏ lớn nhất thế giới. Mỏ này, trải rộng gần 10.000km2, nằm ở vịnh Ba Tư, do Iran và Qatar cùng vận hành.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dầu khí của Iran trong cuộc chiến này. Tuần trước, Israel đã tấn công một số kho nhiên liệu của Iran.

Tư lệnh Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, tuyên bố lực lượng này đã cập nhật danh sách mục tiêu tấn công, trong đó bao gồm "các cơ sở dầu khí liên quan đến Mỹ".

Ông Tangsiri cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ khai hỏa toàn lực và dữ dội vào các cơ sở này.

IRGC cho biết các đối thủ đã “xâm phạm một phần cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran”, đồng thời nhắc lại những lời đe dọa trước đó về việc trả đũa nếu các cơ sở năng lượng, khí đốt hoặc kinh tế của Iran bị nhắm mục tiêu.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự và các tài sản khác của Mỹ, vốn được đặt trên lãnh thổ của các quốc gia khác trong khu vực, kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng dầu khí đã được bảo toàn để tránh gây gián đoạn lớn cho nguồn cung năng lượng khu vực và quốc tế. Chính quyền Iran cảnh báo các cơ sở này cũng sẽ bị tấn công nếu các cơ sở tương tự của Iran bị tấn công.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào các mỏ khí đốt của Iran có thể dẫn đến “đòn trả đũa dữ dội từ phía Iran” và “gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu”.