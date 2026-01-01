DNews
Mãn nhãn "bữa tiệc ánh sáng" chào năm mới trên bầu trời châu Âu

Minh Phương
(Dân trí) - Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới được đánh dấu bằng những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn ở các thành phố châu Âu.

Mãn nhãn bữa tiệc ánh sáng chào năm mới trên bầu trời châu Âu - 1

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Barcelona, Tây Ban Nha vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Ảnh: Reuters).

Mãn nhãn bữa tiệc ánh sáng chào năm mới trên bầu trời châu Âu - 2

Nụ hôn trong khoảnh khắc pháo hoa rợp trời ở Berlin, Đức chào năm mới (Ảnh: Reuters).

Mãn nhãn bữa tiệc ánh sáng chào năm mới trên bầu trời châu Âu - 3

"Bữa tiệc ánh sáng" trên bầu trời Malta vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Ảnh: Reuters).

Mãn nhãn bữa tiệc ánh sáng chào năm mới trên bầu trời châu Âu - 4

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy màn trình diễn pháo hoa ở khu vực Tháp Trắng trong các hoạt động chào mừng năm mới, tại Thessaloniki, Hy Lạp (Ảnh: Reuters).

Mãn nhãn bữa tiệc ánh sáng chào năm mới trên bầu trời châu Âu - 5

Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp bừng sáng trong màn trình diễn pháo hoa chào năm mới (Ảnh: Reuters).

Mãn nhãn bữa tiệc ánh sáng chào năm mới trên bầu trời châu Âu - 6

Pháo hoa thắp sáng bầu trời London, Anh (Ảnh: Reuters).

Mãn nhãn bữa tiệc ánh sáng chào năm mới trên bầu trời châu Âu - 7

Người dân ở Kiev, Ukraine chào năm mới (Ảnh: Reuters).

Mãn nhãn bữa tiệc ánh sáng chào năm mới trên bầu trời châu Âu - 8

Bắn pháo hoa ở khu phức hợp Belgrade Waterfront và sông Sava trong các hoạt động chào mừng năm mới tại Belgrade, Serbia (Ảnh: Reuters).

