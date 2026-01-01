Mãn nhãn "bữa tiệc ánh sáng" chào năm mới trên bầu trời châu Âu

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Barcelona, Tây Ban Nha vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Ảnh: Reuters).

Nụ hôn trong khoảnh khắc pháo hoa rợp trời ở Berlin, Đức chào năm mới (Ảnh: Reuters).

"Bữa tiệc ánh sáng" trên bầu trời Malta vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Ảnh: Reuters).

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy màn trình diễn pháo hoa ở khu vực Tháp Trắng trong các hoạt động chào mừng năm mới, tại Thessaloniki, Hy Lạp (Ảnh: Reuters).

Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp bừng sáng trong màn trình diễn pháo hoa chào năm mới (Ảnh: Reuters).

Pháo hoa thắp sáng bầu trời London, Anh (Ảnh: Reuters).

Người dân ở Kiev, Ukraine chào năm mới (Ảnh: Reuters).

Bắn pháo hoa ở khu phức hợp Belgrade Waterfront và sông Sava trong các hoạt động chào mừng năm mới tại Belgrade, Serbia (Ảnh: Reuters).