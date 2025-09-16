Malaysia truy lùng kẻ tống tiền 10 nghị sĩ bằng video cảnh nóng giả mạo

Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil là một trong những nạn nhân của âm mưu tống tiền bằng video giả mạo (Ảnh: Reuters).

Giới chức Malaysia đang truy lùng kẻ tình nghi đứng sau vụ tống tiền nhằm vào ít nhất 10 nghị sĩ, những người đã nhận được email đòi chuyển 100.000 USD để tránh việc phát tán các video cảnh nóng giả mạo. Các video này sử dụng AI để lồng hình ảnh các chính trị gia vào.

Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil cho biết các nghị sĩ đã nhận email vào cuối tuần, trong đó yêu cầu họ chuyển tiền chuộc qua mã QR, nếu không các đoạn video sẽ bị công khai.

Các email này đính kèm ảnh chụp màn hình của những video mà chính phủ tin rằng được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là số lượng chính trị gia Malaysia lớn nhất từng bị nhắm tới trong một chiến dịch bôi nhọ. Trước đây, những kẻ tống tiền thường tập trung vào các lãnh đạo cấp cao hoặc cá nhân có ảnh hưởng.

“Kiểm tra cho thấy các email sử dụng câu chữ gần như giống hệt nhau và đính kèm ảnh chụp màn hình tương tự của các video được cho là gửi từ cùng một địa chỉ email”, ông Fahmi cho biết.

Ông Fahmi, người cũng nằm trong số các nạn nhân, cho biết những người nhận đe dọa khác bao gồm cựu Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli, Thứ trưởng Thanh niên & Thể thao Adam Adli, và nghị sĩ kỳ cựu Wong Chen, tất cả đều thuộc đảng Công lý Nhân dân (PKR) của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Email cũng được gửi tới Ủy viên Hội đồng Hành pháp bang Kedah Wong Chia Zhen thuộc đảng đối lập Gerakan.