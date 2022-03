Lý do số ca tử vong do Covid-19 toàn cầu tăng 43% tuần qua

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Singapore hồi tháng 5/2021 (Ảnh: AFP).

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong tuần từ ngày 21-27/3, số ca mắc Covid-19 mới toàn cầu giảm 14% so với tuần trước đó. Ngược lại, số ca tử vong do đại dịch tăng 43%.

WHO cho hay, số ca tử vong tăng một phần do thay đổi cách xác định ca tử vong do Covid-19 ở một số nước ở châu Mỹ như Chile, Mỹ.

Tổng cộng, trong tuần qua, thế giới có thêm hơn 10 triệu ca mắc mới và hơn 45.000 ca tử vong vì Covid-19. Kể từ đầu dịch đến ngày 29/3, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 481 triệu ca mắc, trong đó hơn 6 triệu người đã tử vong.

Theo số liệu của WHO, BA.2, dòng phụ của biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện gây ra 86% tổng số ca mắc Covid-19 được giải trình tự gene trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu và châu Á.

BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác. BA.2 được gọi là biến thể "tàng hình" vì rất khó phát hiện, nhưng các bằng chứng đến nay cho thấy nó không gây bệnh nặng. Điều đáng lo ngại nhất ở BA.2 hiện nay là khả năng gây tái nhiễm.