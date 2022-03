Số ca Covid-19 tử vong tăng mạnh, nhà hỏa táng Hàn Quốc quá tải

Bên ngoài một điểm xét nghiệm Covid-19 ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong ngày 22/3, nước này ghi nhận 490.881 ca mắc Covid-19 mới, cao thứ hai so với mức đỉnh 621.205 ca hôm 16/3. Con số này nâng tổng số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc kể từ đầu dịch đến nay vượt 10,4 triệu ca.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 291 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở đây lên 13.432 ca.

Tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong do Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với những nơi khác trên thế giới do 87% trong tổng số 52 triệu người dân của Hàn Quốc đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, 63% đã tiêm mũi tăng cường.

Tuy nhiên, số ca tử vong tăng gần gấp đôi chỉ trong khoảng 6 tuần trở lại đây với số ca tử vong trong ngày hôm 18/3 đạt đỉnh 429 ca. Số ca tử vong bất ngờ tăng nhanh gây ra tình trạng quá tải ở các nhà hỏa táng và nhà tang lễ trên khắp Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc đầu tuần này đã chỉ đạo 60 nhà hỏa táng trên toàn quốc kéo dài thời gian hoạt động để tăng số lượng hỏa táng, đồng thời đề nghị gần 1.200 nhà tang lễ có khả năng bảo quản khoảng 8.700 thi thể mở rộng cơ sở.

"Chúng tôi đang thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường công suất của các nhà hỏa táng nhằm hạn chế những bất tiện cho người dân. Công suất các nhà hỏa táng đang tăng lên nhưng có sự khác nhau giữa các địa phương", Son Young-rae, một quan chức Bộ Y tế Hàn Quốc cho hay.

Giới chức trách Hàn Quốc hiện đã nâng tổng công suất hỏa táng toàn quốc từ 1.000 ca lên 1.400 ca/ngày bắt đầu từ tuần trước. Tuy vậy, ở một số nơi đông dân cư như khu vực đại đô thị Seoul, tình trạng quá tải vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Theo số liệu của Bộ Y tế Hàn Quốc, 28% nhà hỏa táng ở thành phố Seoul đang hoạt động ở mức 114,2% công suất, trong khi ở các khu vực khác như Sejong và Jeju khoảng 83%.

Để khắc phục tình trạng quá tải ở một số địa phương, hiện nay các nhà hỏa táng ở những nơi không bị quá tải được phép "nhận đơn" từ các nơi khác đến.

Ngoài số ca tử vong, số ca bệnh nặng cũng đang có xu hướng tăng ở Hàn Quốc. Park Hyang, một quan chức khác của Bộ Y tế nước này cho biết, số ca Covid-19 nặng ở Hàn Quốc đã vượt 1.000 ca trong 2 tuần trở lại đây và dự báo có thể lên 2.000 ca vào đầu tháng 4.

Tính đến hôm nay 23/3, khoảng 64,4% giường bệnh ở các khoa hồi sức cấp cứu đã lấp đầy, so với tỷ lệ 59% cách đây 2 tuần.

"Hệ thống y tế đang phải chịu sức ép rất lớn mặc dù tình hình vẫn ở mức kiểm soát được. Chúng tôi sẽ tập trung hơn vào các nhóm nguy cơ cao, kiểm tra thường xuyên để không có những điểm mù (trong đối phó dịch)", ông Park nói.