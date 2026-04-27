Lý do Ngoại trưởng Iran tới Pakistan 2 lần trong 2 ngày

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thăm Islamabad ngày 25/4 (Ảnh: Reuters).

Theo thông tấn xã Iran ISNA, ngày 26/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã trở lại Islamabad để tiến hành thêm các cuộc tham vấn.

Trong chuyến trở lại này, ông Araghchi làm việc với các quan chức Pakistan để chuyển tải “lập trường và quan điểm của Iran về khuôn khổ của bất kỳ sự hiểu biết nào nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến” tại Trung Đông.

Trước đó chỉ một ngày, ông cũng đã có mặt tại Islamabad. Trong chuyến thăm đầu tiên, máy bay chở Ngoại trưởng Araghchi đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở ngoại ô Islamabad. Các quan chức 2 nước đàm phán suốt đêm, và chỉ kết thúc khi mặt trời mọc sau gần 5 tiếng đồng hồ. Nhiều người cho rằng các phái đoàn cần hoặc muốn kết thúc cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên trước nửa đêm ở Mỹ.

Sau đó, nhà ngoại giao Iran di chuyển tới Oman, trong khi các đặc phái viên khác của Iran trở về Tehran “để tham vấn và nhận các chỉ thị cần thiết về các vấn đề liên quan đến việc kết thúc xung đột”.

Hôm 27/4, ông đã tới Moscow sau các cuộc đàm phán lần hai tại Islamabad. Ông Araghchi mô tả chuyến đi Pakistan ban đầu của mình là “rất hiệu quả” nhưng tỏ ra hoài nghi về ý định của Washington. “Vẫn cần phải chờ xem liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc về ngoại giao hay không”, ông nói.

Trước thềm các cuộc họp giữa Iran và Pakistan tại Islamabad ngày 25/4, Nhà Trắng từng thông báo rằng đặc phái viên hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đang lên kế hoạch lên đường tới Pakistan để tham gia đàm phán sâu hơn.

Tuy nhiên, ông Trump sau đó cho biết ông đã hủy bỏ chuyến đi, tuyên bố rằng không có ý nghĩa gì khi “ngồi một chỗ và nói về những điều không đâu”. Ông bác bỏ lập trường đàm phán của Tehran, nhưng nói thêm rằng phía Iran đã sửa đổi đề xuất chỉ vài phút sau quyết định của ông.

“Họ đã gửi cho chúng tôi một bản thảo lẽ ra phải tốt hơn và điều thú vị là ngay khi tôi hủy bỏ nó, trong vòng 10 phút, chúng tôi đã nhận được một bản thảo mới tốt hơn nhiều”, ông nói với các phóng viên.

Khi được hỏi riêng rẽ liệu việc tạm dừng chuyến đi có đồng nghĩa với việc quay trở lại các hành động thù địch công khai hay không, ông Trump nói: “Không, không có nghĩa là vậy. Chúng tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó”.

Tổng thống Trump hôm 26/4 tuyên bố, nếu muốn đàm phán, Iran có thể gọi điện.

“Nếu họ muốn nói chuyện, họ có thể tìm đến chúng tôi, hoặc họ có thể gọi cho chúng tôi. Bạn biết đấy, có điện thoại mà. Chúng tôi có những đường dây an toàn và rất tốt”, ông nói.

Trong khi đó, các nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết lực lượng Mỹ đã tháo dỡ các thiết bị an ninh khỏi thủ đô của nước này, báo hiệu rằng phái đoàn Mỹ khó có thể sớm quay lại đàm phán. Hai máy bay C-17 của Không quân Mỹ chở nhân viên an ninh, thiết bị và xe bảo vệ quan chức đã bay khỏi Pakistan vào ngày hôm qua.