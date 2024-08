Lý do Israel - Hamas đồng ý tạm dừng giao tranh ở Gaza

Một người đàn ông Palestine và trẻ em đẩy xe đẩy chở các thùng chứa nước ở Gaza (Ảnh: Reuters).

Một quan chức cấp cao của WHO cho biết hôm 29/8 rằng quân đội Israel và Hamas đã nhất trí tạm dừng giao tranh 3 ngày luân phiên ở từng khu vực tại Dải Gaza để tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt cho khoảng 650.000 trẻ em.

Chiến dịch tiêm chủng dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1/9, Rik Peeperkorn, quan chức cấp cao của WHO phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine cho biết.

Ông cho biết thỏa thuận là các bên sẽ dừng giao tranh khi hoạt động tiêm chủng sẽ diễn ra từ 6h sáng đến 3 giờ chiều mỗi ngày.

Theo ông, chiến dịch tiêm chủng sẽ bắt đầu ở khu vực trung tâm Gaza trong tổng thời gian 3 ngày và Israel - Hamas sẽ dừng giao tranh. Sau đó, chiến dịch tiêm chủng sẽ chuyển sang miền nam Gaza, và 2 bên tiếp tục dừng giao tranh trong 3 ngày vào khoảng thời gian khi người dân được tiêm vaccine.

Tiếp đó, chiến dịch sẽ chuyển sang miền bắc Gaza với cơ chế tương tự. Ông Peeperkorn cho biết thêm rằng đã có thỏa thuận kéo dài lệnh tạm dừng giao tranh ở mỗi khu vực lên 4 ngày nếu cần thiết.

WHO xác nhận vào ngày 23/8 rằng ít nhất một em bé đã bị liệt do virus bại liệt loại 2. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra ở Gaza trong 25 năm qua. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ họp về tình hình nhân đạo ở Gaza.

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các tổ chức quốc tế để đảm bảo chiến dịch này, phục vụ và bảo vệ hơn 650.000 trẻ em Palestine ở Dải Gaza", quan chức Hamas Basem Naim nói với Reuters.

Đơn vị phụ trách hoạt động nhân đạo của quân đội Israel (COGAT) cho biết rằng chiến dịch tiêm chủng sẽ được tiến hành phối hợp với quân đội Israel "để người dân có thể đến các trung tâm y tế nơi họ sẽ được tiêm chủng".

Vào ngày 30/7, cơ quan y tế Gaza đã tuyên bố lãnh thổ Palestine là "khu vực dịch bệnh bại liệt", cáo buộc cuộc tấn công quân sự của Israel vào tháng 10 năm ngoái đã tàn phá các cơ sở y tế và khiến virus tái xuất hiện.

Virus bại liệt được phát hiện trong các mẫu nước thải lấy tại khu vực Khan Younis ở phía nam dải Gaza, cũng như tại các khu vực trung tâm Gaza.

Virus bại liệt thường lây lan qua nước thải và nước bị ô nhiễm, có khả năng lây nhiễm cao. Nó có thể gây ra dị tật và tê liệt và có khả năng gây tử vong. Nó chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi.

Cuộc chiến ở Gaza nổ ra sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào các khu vực do Israel kiểm soát vào năm ngoái, khiến 1.198 người thiệt mạng, và 250 người bị bắt cóc.

Theo Hamas, chiến dịch quân sự trả đũa của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 40.000 người, phần lớn là dân thường.

Cuộc chiến giữa Israel - Hamas đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza, đẩy phần lớn trong 2 triệu người dân thường Palestine phải rời bỏ nhà cửa, đối mặt với tình cảnh cạn kiệt lương thực, không được chăm sóc y tế và rủi ro trúng bom rơi, đạn lạc.