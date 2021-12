Lý do Anh bất ngờ dỡ hạn chế đi lại với châu Phi dù Omicron lan nhanh

Dân trí Anh rút lại lệnh cấm đi lại với 11 quốc gia châu Phi bị cho là có nguy cơ cao với biến chủng Omicron vì cho rằng lệnh hạn chế này không còn cần thiết.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Ramsgate, Anh (Ảnh: PA).

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 14/12 cho biết, chính phủ Anh quyết định dỡ lệnh hạn chế đi lại với 11 quốc gia châu Phi, trong đó có Nam Phi - một trong những nơi đầu tiên phát hiện biến chủng Omicron.

Lý giải về điều này, Bộ trưởng Javid cho biết: "Hiện giờ, ở Anh đã xuất hiện lây nhiễm (Omicron) trong cộng đồng, và Omicron đã lây lan rộng khắp thế giới, danh sách đỏ đi lại không còn nhiều tác dụng trong việc ngăn Omicron xâm nhập nữa".

"Mặc dù chúng tôi vẫn duy trì biện pháp xét nghiệm đối với du khách quốc tế, nhưng chúng tôi sẽ rút toàn bộ 11 quốc gia châu Phi khỏi danh sách đỏ đi lại kể từ 4h sáng mai (15/12)", ông Javid cho biết thêm.

Hiện tại, Anh vẫn yêu cầu tất cả những người nhập cảnh đều phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính tối đa 48 giờ trước khi khởi hành.

Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết, quy định xét nghiệm này sẽ được điều chỉnh trong tuần đầu tháng 1 năm sau. Quan chức này cho biết thêm, giới chức Anh có thể áp đặt các lệnh hạn chế mới để ngăn dịch lây lan nếu cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân.

Hồi cuối tháng 11, Anh đã đưa 11 quốc gia châu Phi vào danh sách đỏ cấm đi lại gồm: Angola, Botswana, Eswantini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nam Phi, Zambia và Zimbabwe. Lệnh hạn chế được ban bố không lâu sau khi giới chức y tế Nam Phi công bố sự xuất hiện của biến chủng Omicron - biến chủng với số lượng đột biến trên protein gai cao bất thường.

Không chỉ Anh, nhiều quốc gia khác cũng áp hạn chế đi lại với một số nước châu Phi. Tuy vậy, Omicron vẫn xâm nhập và hiện đã lan ra khoảng 77 quốc gia trên thế giới. Anh hiện ghi nhận khoảng 5.000 ca nhiễm Omicron, và một ca tử vong do biến chủng này. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Javid dẫn đánh giá dựa vào một mô hình phân tích cảnh báo rằng, số ca nhiễm ở Anh có thể lên tới 200.000 ca/ngày.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua nói với các phóng viên rằng, Omicron đang lây lan với tốc độ "chưa từng thấy". "Thực tế là Omicron có thể đã lan ra hầu khắp các nước, thậm chí có nơi nó âm thầm lây lan mà chưa bị phát hiện. Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng ta chưa từng thấy ở bất cứ biến chủng nào", ông Tedros nói.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn so với biến chủng Delta và có thể sắp trở thành biến chủng trội toàn cầu. Các dữ liệu ban đầu cũng chỉ ra, Omicron có thể gây triệu chứng nhẹ hơn, nhưng dễ né vaccine Covid-19 hơn. Do vậy, WHO và các chuyên gia khuyến cáo, các nước vẫn cần thận trọng với biến chủng này và nên củng cố hệ thống y tế để chuẩn bị đối đầu với một làn sóng lây nhiễm mạnh sắp tới. WHO cảnh báo, Omicron có thể số khiến ca nhập viện tăng mạnh, gây quá tải bất cứ hệ thống y tế nào.

Minh Phương

Theo Reuters, Guardian