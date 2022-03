Lụt lội nghiêm trọng tiếp tục lan rộng tại Australia

Mưa lớn liên tục trong tuần qua tại bang Queensland và New South Wales của Australia đang làm cho nhiều vùng ở hai bang này bị lụt lội nặng nề.

Tại bang Queensland, có nhiều khu vực chỉ trong 2-3 ngày của tuần qua đã hứng chịu lượng mưa tương đương với 80% lượng mưa cả năm, trong đó có đến hơn 30 thị trấn ở vùng Đông Nam của bang này có lượng mưa lên đến hơn 1000 mm chỉ trong 2-3 ngày.

Diện tích bị lụt lội sẽ tiếp tục lan rộng tại Australia trong những ngày tới. Nguồn: Sue Higginson

Mưa lớn liên tục còn làm cho mực nước ở nhiều đập chứa nước vượt quá dung tích. Tiêu biểu là đập Wivenhoe, đập nước lớn nhất ở vùng Đông Nam của bang Queensland, vào thứ 5 tuần trước, dung tích nước chỉ đạt 58,7% nhưng chỉ sau 3 ngày, tức là đến hôm qua, dung tích nước tại đập này đã lên đến gần 183%. Vì nhiều đập trữ nước đều vượt quá dung tích nên đã phải xả tràn khiến cho diện tích bị lụt lội lại càng rộng hơn. Tính đến hôm qua tại bang Queensland đã có hơn 20.000 ngôi nhà bị ngập trong nước, trong đó có những nơi nằm ở trung tâm thủ phủ Brisbane của bang Queensland, khoảng 2 nghìn người phải rời nhà cửa đi lánh nạn và hơn 51 nghìn người phải sống trong cảnh bị cắt điện và 8 người thiệt mạng.

Sau vài ngày nhiều đập trữ nước thuộc bang Queensland xả tràn, nước bắt đầu đổ xuống vùng phía Bắc của bang New South Wales, giáp với Queensland. Đồng thời, đập chứa nước lớn nhất Australia Warragamba ở bang New South Wales cũng bắt đầu phải xả tràn khi dung lượng ngày hôm nay đã đạt 99%. Cùng với việc nước sông đã đầy do mưa liên tục trong nhiều ngày, việc xả tràn tại các đập trữ nước càng làm cho diện tích bị lụt lội mở rộng và tình trạng lụt lội trở nên nghiêm trọng hơn.

Tại vùng Lismore thuộc bang New South Wales, chỉ trong 30 tiếng từ ngày Chủ nhật đến thứ Hai vừa qua, lượng mưa đo được lên tới 700mm khiến cho 43.000 dân phải đi sơ tán. Hôm nay, vùng Ballina thuộc phía Bắc bang New South Wales đang ở trong tình trạng ngập lụt chưa từng có trong 500 năm trở lại đây khiến cho khoảng 7.000 ngôi nhà bị chìm trong nước. Hiện tại, người dân sống ở khu vực bờ biển phía Nam của bang New South Wales cũng được yêu cầu chuẩn bị để có thể đi sơ tán khi có yêu cầu. Theo dự báo thời tiết, mưa vẫn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới khiến cho bang New South Wales có thể phải đối mặt với một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong 1000 năm trở lại đây.

Trước tình trạng lụt lội đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương thuộc bang Queensland và New South Wales, chính quyền liên bang Australia đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia ở 17 vùng dân cư, làm cơ sở để cung cấp hỗ trợ tài chính cho những đối tượng bị ảnh hưởng. Đồng thời, quân đội cũng cử khoảng 200 lính tới các khu vực để hỗ trợ công tác di dân và ứng phó với lụt lội.