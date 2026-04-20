Lực lượng Mỹ nổ súng, bắt giữ tàu treo cờ Iran cố vượt phong tỏa

“Hôm nay, một tàu chở hàng treo cờ Iran có tên TOUSKA, dài hơn 270m và trọng tải gần bằng một tàu sân bay, đã cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa hàng hải của chúng ta, và mọi chuyện đã diễn ra không hề suôn sẻ với nó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social ngày 19/4.

Ông cho biết thêm: “Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS SPRUANCE của Hải quân Mỹ đã chặn tàu TOUSKA tại vịnh Oman và đưa ra lời cảnh báo, yêu cầu dừng lại. Thủy thủ đoàn Iran đã từ chối lắng nghe, vì vậy tàu Hải quân của chúng ta đã chặn đứng họ ngay tại chỗ bằng cách bắn thủng một lỗ vào buồng máy. Hiện tại, Thủy quân lục chiến Mỹ đang tạm giữ con tàu này”.

Việc bắt giữ này vẫn chưa được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan thuộc quân đội Mỹ trực tiếp điều hành các hoạt động tại khu vực Đại Trung Đông, xác nhận.

Theo dữ liệu từ trang web Marine Traffic, khoảng 6 giờ trước thông báo của ông Trump, tàu Touska ở vị trí cách bờ biển phía nam Iran khoảng 45km, gần thành phố Chabahar. Một trang web theo dõi tàu biển khác là Tanker Tracker cho biết tàu Touska đã khởi hành từ Malaysia.

Con tàu có tên Touska thuộc sở hữu của một công ty vận tải chính thức của chính phủ Iran. Công ty này từ lâu đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Do đó, tất cả các tàu bè và tài sản của công ty này cũng bị trừng phạt tương tự và không được phép di chuyển đến các quốc gia có duy trì quan hệ với Mỹ, nếu không các quốc gia đó sẽ phải đối mặt với khả năng bị trừng phạt thứ cấp.

Hiện không rõ có bao nhiêu người trên tàu, liệu có ai trên tàu bị thương hay không hay liệu Thủy quân lục chiến Mỹ có thực sự đã kiểm soát con tàu không.

Thông báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại thông qua các hành động của nước này tại tuyến đường thủy huyết mạch. Phía Tehran một lần nữa đã chặn hầu hết các tàu đi qua eo biển, với cáo buộc phía Mỹ “vi phạm lòng tin” khi duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Chỉ vài phút trước bài đăng của Tổng thống Donald Trump, Đại sứ Iran tại Pakistan đã chỉ trích gay gắt phía Mỹ. Ông viết rằng "các rạn nứt vẫn tồn tại" chừng nào Mỹ còn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng biển của Iran.

Đại sứ Reza Amiri Moghadam nhấn mạnh: "Chừng nào lệnh phong tỏa đường biển còn duy trì, các rạn nứt vẫn sẽ tồn tại”.

Tổng thống Trump hôm qua cho biết, phái đoàn Mỹ sẽ đến Pakistan vào tối 20/4 để nối lại các cuộc đàm phán với Iran. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran, Tehran hiện chưa quyết định sẽ cử phái đoàn đến Pakistan đàm phán.