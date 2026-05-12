Lầu Năm Góc nói về kế hoạch B cho chiến dịch ở Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine và Trưởng bộ phận Tài chính của Bộ Quốc phòng Jules Hurst III hôm nay 12/5 đã điều trần trước Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Quốc phòng của Hạ viện Mỹ.

Ông Pete Hegseth bắt đầu bài phát biểu bằng việc giải trình cho yêu cầu ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump.

"Khoản ngân sách 1.500 tỷ USD này sẽ đảm bảo Mỹ tiếp tục duy trì được một lực lượng quân đội mạnh mẽ và có năng lực nhất thế giới", ông nói.

Khi được hỏi liệu Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) có một kế hoạch B nào hay không trong trường hợp quốc hội không cho phép tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Iran, ông Hegseth trả lời: “Tôi muốn nói rằng chúng tôi có kế hoạch cho tất cả những điều đó. Chúng tôi có kế hoạch để leo thang nếu cần thiết. Chúng tôi có kế hoạch để rút lui quân nếu cần thiết. Chúng tôi có kế hoạch để sơ tán các tài sản”.

Ông cũng nhấn mạnh: “Nhưng chắc chắn trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bước tiếp theo có thể là gì, khi xem xét tính chất trọng đại của nhiệm vụ mà Tổng thống đang đảm nhận nhằm đảm bảo rằng Iran không bao giờ sở hữu bom hạt nhân”.

Phản bác lại ý kiến cho rằng quân đội Mỹ đang đối mặt với các vấn đề trong việc bổ sung bom và tên lửa đã sử dụng cho cuộc xung đột, ông Pete Hegseth cho biết: “Vấn đề đạn dược đã bị thổi phồng và không có ích gì cả. Chúng tôi biết chính xác những gì mình đang có, chúng tôi có thừa những gì mình cần”.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly cho biết, kho dự trữ tên lửa hành trình Tomahawk, Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS), tên lửa đánh chặn SM-3, đạn cho hệ thống THAAD và tên lửa Patriot của Mỹ đã bị sụt giảm nghiêm trọng trong cuộc xung đột với Iran. Ông cảnh báo, việc bổ sung có thể mất nhiều năm và khiến Mỹ gặp bất lợi trong bất kỳ cuộc đối đầu tiềm tàng nào với Trung Quốc trong tương lai.

Mỹ phối hợp với Israel mở chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2. Sau 40 ngày, cuộc chiến rơi vào tình trạng “đóng băng” khi 2 bên nhất trí ngừng bắn, nhưng tiến trình đàm phán vẫn bế tắc.

Tại phiên điều trần hôm nay, ông Jules Hurst III cho biết, chi phí cho chiến dịch chống lại Iran đến nay ước tính gần 29 tỷ USD. Con số này cao hơn 4 tỷ USD so với ước tính đưa ra hồi cuối tháng trước.

Một số nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiêm túc cân nhắc việc nối lại chiến dịch quân sự chống lại Iran sau hơn một tháng ngừng bắn. Nhà Trắng đang dần mất kiên nhẫn do tình trạng phong tỏa kéo dài tại eo biển Hormuz, cũng như việc Tehran không đưa ra những nhượng bộ đáng kể