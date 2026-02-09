Lời khai của các nghi phạm mưu sát tướng tình báo Nga

Nghi phạm mưu sát tướng tình báo Nga bị bắt ở Dubai (UAE) và bị dẫn độ về Moscow (Ảnh: Sputnik).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã thu được bằng chứng trong vụ mưu sát Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), Trung tướng Vladimir Alekseyev. Trong quá trình bị thẩm vấn, các nghi phạm đã thừa nhận và tiết lộ các chi tiết của âm mưu.

Trước đó, hôm 8/2, FSB thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm bị cho là liên quan đến vụ mưu sát tướng Alekseyev.

Nghi phạm chính được xác định là Lyubomir Korba đã bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và được chuyển về thủ đô Moscow (Nga) hôm 8/2.

Các nhà điều tra Nga cáo buộc cơ quan tình báo nước ngoài đã tuyển mộ Korba để thực hiện âm mưu ám sát.

Theo đó, họ nói rằng đặc vụ Ukraine đã tiếp cận Korba, một công dân Nga gốc Ukraine, tại thành phố Ternopol ở miền Tây Ukraine vào tháng 8/2025.

Người đàn ông 65 tuổi này bị cáo buộc đã tham gia các khóa huấn luyện bắn súng trước khi di chuyển tới Moscow qua Moldova và Georgia. Korba được hứa sẽ nhận thù lao 30.000 USD để sát hại một nhân vật cấp cao của cơ quan tình báo quân sự Nga.

Korba đã theo dõi các sĩ quan quân đội Nga cấp cao để đổi lấy các khoản thanh toán tiền mã hóa hàng tháng.

Korba thực hiện vụ mưu sát với 2 đồng phạm. Một đồng phạm được xác định là Viktor Vasin, người bị bắt tại Nga. Người được cho là đã cung cấp chỗ ở và các hỗ trợ hậu cần khác cho Korba.

Nga công bố video nghi phạm trốn chạy sau khi mưu sát tướng tình báo

Nghi phạm thứ ba, Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, hiện vẫn đang lẩn trốn sau khi chạy sang Ukraine. FSB cho biết, người phụ nữ này đã thuê một căn hộ trong cùng khu nhà với tướng Alekseyev ở Moscow và tạo điều kiện để Korba tiếp cận hành lang chung, nơi ông ta phục kích tướng Alekseyev hôm 7/2.

Korba bị cáo buộc đã bắn 4 phát vào tướng Alekseyev bằng một khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh, sau đó vứt bỏ vũ khí khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Các nguồn tin cho biết, ông Alekseyev trở thành mục tiêu của vụ mưu sát vì ông phụ trách các đơn vị đổi mới trong cơ cấu tổ chức của quân đội Nga và các dự án kỹ thuật đạt được những kết quả đáng kể.

Đến nay, Ukraine bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ mưu sát.

Về tình trạng sức khỏe của tướng Alekseyev, theo truyền thông Nga, ông đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật thành công và qua giai đoạn nguy hiểm.

Phóng viên quân sự Alexander Kots dẫn lại lời kể của vợ của tướng Alekseyev cho biết, ông Alekseyev “vẫn tỉnh táo và có thể nói chuyện, mặc dù vết thương rất nặng”.

“Hai viên đạn trúng vào khoang bụng, một viên trúng vào chân. Khác với một số thông tin, không có vết thương ở ngực. Nhưng mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều. Rõ ràng là kẻ tấn công đã không lường trước được việc bị phản công", ông Kots nói.

Thời điểm đó, tướng Alekseyev ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên "trong sảnh thang máy hẹp, ông ấy đã lập tức áp sát kẻ tấn công và không để hắn ta chĩa súng vào đầu mình”. “Phản ứng này đã cứu sống ông ấy”, phóng viên Kots cho hay.