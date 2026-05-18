Loại máy bay mang lại sức mạnh vô song cho Không quân Mỹ

Một máy bay KC-46 đang tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu F-16 vào năm 2020 (Ảnh: Defense News).

Sức mạnh nằm ở hậu cần trên không

Trong tác chiến hiện đại, ưu thế trên không không chỉ đến từ các tiêm kích tàng hình hay oanh tạc cơ chiến lược, mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì hoạt động liên tục trên phạm vi toàn cầu. Đây chính là vai trò của các máy bay tiếp dầu - “xương sống thầm lặng” của Không quân Mỹ.

Những nền tảng như KC-135 hay KC-46 cho phép máy bay chiến đấu kéo dài tầm hoạt động vượt xa giới hạn tự nhiên. Trong điều kiện không tiếp dầu, phần lớn tiêm kích chỉ có thể hoạt động trong phạm vi khoảng 1.300km. Nhưng với tiếp dầu trên không, phạm vi này gần như không còn giới hạn thực tế.

Điều này giải thích vì sao Không quân Mỹ có thể triển khai sức mạnh ở bất kỳ khu vực nào, mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào căn cứ tiền phương. Các chiến dịch kéo dài hàng chục giờ của B-2 Spirit là minh chứng rõ ràng, khi máy bay có thể cất cánh từ lãnh thổ Mỹ, thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách hàng nghìn km rồi quay trở về mà không cần hạ cánh.

Theo các số liệu công khai, Mỹ hiện sở hữu hơn 600 máy bay tiếp dầu, chiếm khoảng 75% tổng số máy bay cùng loại đang hoạt động trên toàn thế giới. Ngay cả khi tính đến tổn thất trong các chiến dịch gần đây, con số này vẫn duy trì ở mức trên 600 chiếc - vượt xa mọi đối thủ tiềm năng.

Đội bay này bao gồm hàng trăm KC-135 đã được kiểm chứng qua nhiều thập kỷ, cùng với hơn 100 chiếc KC-46 thế hệ mới, được trang bị hệ thống cảm biến, nhận thức tình huống và khả năng tự bảo vệ tốt hơn. Ngoài ra, các biến thể KC-130 cũng hỗ trợ cho lực lượng Thủy quân lục chiến trong các nhiệm vụ chiến thuật.

Trong khi đó, các đối thủ lớn của Mỹ lại có quy mô hạn chế hơn nhiều. Nga chỉ vận hành khoảng 18 máy bay tiếp dầu Il-78 Midas, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ tuần tra và răn đe chiến lược. Trung Quốc có khoảng vài chục máy bay nếu tính cả các nền tảng cải tiến, bao gồm dòng Y-20, nhưng vẫn kém xa Mỹ về quy mô tổng thể.

Sự chênh lệch này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể duy trì các chiến dịch quy mô lớn trong thời gian dài, trong khi các nước khác gặp hạn chế khi triển khai lực lượng xa lãnh thổ.

Yếu tố quyết định của chiến tranh hiện đại

Máy bay tiếp dầu không chỉ mở rộng tầm bay, mà còn quyết định cách thức tiến hành chiến tranh. Với mạng lưới tiếp dầu dày đặc, Mỹ có thể triển khai lực lượng linh hoạt, duy trì áp lực liên tục và phản ứng nhanh trước các tình huống phát sinh.

Khả năng này càng trở nên quan trọng khi kết hợp với mạng lưới đồng minh. Các quốc gia như Nhật Bản, Anh hay Pháp cũng sở hữu đội bay tiếp dầu riêng, giúp mở rộng thêm “hành lang hậu cần trên không” cho các chiến dịch đa quốc gia.

Tuy nhiên, việc đánh giá sức mạnh không chỉ dừng ở số lượng. Các yếu tố như khả năng tương thích với hệ thống tiếp dầu, tiêu chuẩn kỹ thuật (ống mềm hay cần cứng), cũng như học thuyết sử dụng đều ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thực tế. Dù vậy, ngay cả khi tính đến các yếu tố này, ưu thế của Mỹ vẫn ở mức áp đảo.

Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự ngày càng gia tăng, các quốc gia như Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển đội bay tiếp dầu nhằm mở rộng phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, để đạt được năng lực tương đương Mỹ, không chỉ cần số lượng lớn máy bay mà còn phải xây dựng được hệ thống hậu cần và học thuyết vận hành tương ứng.

Thực tế cho thấy, sức mạnh không quân không chỉ nằm ở những nền tảng chiến đấu tiên tiến, mà còn ở khả năng duy trì chúng trên không càng lâu càng tốt. Trong cuộc chơi này, máy bay tiếp dầu - dù ít được chú ý, lại chính là yếu tố quyết định.

Nói cách khác, trong chiến tranh hiện đại, ai kiểm soát được “hậu cần trên bầu trời”, người đó có lợi thế lớn trong việc kiểm soát không gian chiến trường toàn cầu.