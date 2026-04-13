Lộ hình ảnh máy bay tiếp dầu của Mỹ đầy miếng vá khi trở về từ Trung Đông

Máy bay tiếp dầu của Mỹ đầy miếng vá khi trở về từ Trung Đông (Ảnh: TZ).

Theo trang War Zone (TWZ), hình ảnh được nhiếp ảnh gia hàng không Andrew McKelvey ghi lại cuối tuần qua, cho thấy một máy bay tiếp dầu KC-135R của Mỹ lốm đốm các vết sửa chữa từ mũi đến đuôi.

Rất có thể đây là một trong những máy bay tiếp dầu bị hư hại trong cuộc tập kích tầm xa của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út hồi tháng trước. Máy bay này thuộc Không đoàn Tiếp dầu số 121 của Lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ ở bang Ohio.

Mặc dù cuộc tấn công vào căn cứ được cho là đã làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu, nhưng mức độ phá hủy của nó và các cuộc tập kích sau đó gây ra cho căn cứ không quân Prince Sultan cũng như những tác động tiềm tàng đối với các cơ sở hạ tầng và máy bay đóng khắp khu vực vẫn còn mơ hồ.

Việc thiếu hình ảnh vệ tinh định kỳ từ các nhà cung cấp Mỹ tại khu vực Trung Đông đã khiến việc hiểu rõ những gì đã xảy ra trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, ngay cả những hình ảnh vệ tinh cũng sẽ không cho thấy những hư hại nhỏ hơn trên máy bay, chẳng hạn như các lỗ thủng do mảnh đạn văng.

Không quân Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận.

Các máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã hoạt động hơn 60 năm. Chúng thường được điều khiển bởi tổ bay 3 người gồm phi công, cơ phó và một nhân viên vận hành cần tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ cần thêm hoa tiêu, và máy bay có thể chở tối đa 37 hành khách.

Loại máy bay này được coi là nhân tố quan trọng vì có thể kéo dài tầm hoạt động của các tiêm kích mang theo vũ khí hạng nặng trên những quãng đường rất xa.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, Mỹ đã mất một loạt máy bay gồm tiêm kích F-15, F-35, cường kích A-10 cũng như các trực thăng. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài hơn một tháng này.

Tình hình có xu hướng leo thang trở lại sau khi cuộc đàm phán hòa bình của Mỹ và Iran ở Pakistan cuối tuần qua đổ vỡ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Hải quân Mỹ sẽ chặn các tàu ra và vào cảng của Iran từ 10h sáng 13/4 theo giờ địa phương (21h hôm nay theo giờ Việt Nam).

Các chuyên gia nhận định, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran là một nỗ lực quân sự lớn, không giới hạn về thời gian và một số lượng đáng kể tàu chiến. Điều này có thể châm ngòi các đòn trả đũa mới từ Tehran và gây áp lực lên một lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.

Bà Dana Stroul, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, hiện làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, cho biết: “Ông Trump muốn một giải pháp nhanh chóng. Thực tế là nhiệm vụ này rất khó thực hiện đơn độc và có khả năng không thể duy trì trong trung và dài hạn”.

Quân đội Mỹ vẫn chưa đưa ra các chi tiết cơ bản về lệnh phong tỏa, bao gồm số lượng tàu chiến Mỹ sẽ tham gia thực thi, liệu có sử dụng máy bay chiến đấu hay không và liệu có bất kỳ đồng minh Vùng Vịnh nào sẽ hỗ trợ nỗ lực này hay không.

Các chuyên gia cho rằng, với đủ số lượng tàu chiến, Hải quân Mỹ có thể thiết lập một lệnh phong tỏa đủ sức đe dọa nhiều tàu chở dầu thương mại, khiến họ không dám cố gắng vượt qua để vận chuyển dầu của Iran.

Tuy nhiên, liệu Mỹ có chuẩn bị sẵn sàng để lên tàu và bắt giữ, hoặc thậm chí làm hư hại hay đánh chìm, các con tàu cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa hay không và Iran sẽ phản ứng như thế nào.

Đô đốc đã nghỉ hưu Gary Roughead, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, cảnh báo Iran có thể nổ súng vào các tàu ở Vùng Vịnh hoặc tấn công cơ sở hạ tầng của các quốc gia Vùng Vịnh nơi đặt các căn cứ của lực lượng Mỹ.