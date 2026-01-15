Liên tiếp sập cần cẩu ở Thái Lan, 34 người chết

Cần cẩu thi công đường trên cao bị sập ở Thái Lan (Ảnh: Nation).

Bangkok Post đưa tin, sáng 15/1, một cần cẩu đang thi công đường cao tốc trên cao tại tỉnh Samut Sakhon, gần thủ đô Bangkok thì bất ngờ đổ sập xuống tuyến đường bên dưới.

Cần cẩu đã đè bẹp 2 phương tiện bên dưới và khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau vụ cần cẩu xây dựng đổ sập vào một đoàn tàu chở khoảng 200 người đang chạy qua ở tỉnh Nakhon Ratchasima, khu vực đông bắc Thái Lan.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc cần cẩu đang thi công dự án đường sắt cao tốc trên cao. Cần cẩu rơi trúng một toa tàu khiến nó biến dạng và đoàn tàu bị trật bánh.

Theo thông báo của giới chức trách, vụ tai nạn khiến ít nhất 32 người tử vong, gần 70 người bị thương. Đây có thể coi là một trong những tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong nhiều thập niên.

Cần cẩu sập xuống đoàn tàu đang chạy qua (Ảnh: AFP).

Người dân và công nhân đã phải đối mặt với một khung cảnh tang thương vào ngày 14/1 khi họ lao tới tìm cách cứu các hành khách bên trong các toa tàu.

“Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy các thi thể bên trong một toa tàu, xung quanh là những mảnh kim loại vỡ nát… Chúng tôi cố kéo họ ra nhưng họ bị mắc kẹt”, Penporn Poomrateuk, 28 tuổi, làm việc gần hiện trường, kể với AFP.

Cô đã chạy tới hiện trường sau khi nghe thấy tiếng tàu hỏa rồi tiếng va chạm lớn phát ra từ quán ăn của gia đình cô ở tỉnh Nakhon Ratchasima, vùng nông thôn đông bắc Thái Lan, cách thủ đô Bangkok không xa.

Tại hiện trường, cô Penporn nhìn thấy lửa và nhiên liệu rò rỉ từ các toa tàu bị nghiêng.

“Tôi chạy tới đoàn tàu và nghe thấy mọi người kêu khóc cầu cứu. Tôi đã giúp kéo những người bị thương ra khỏi một toa tàu. Tôi gọi những người còn có thể tự thoát ra ngoài. Một số người bị thương nhẹ hơn đã có thể trèo ra khỏi toa”, cô Penporn kể lại.

Cô Penporn cho biết cuối cùng mình đã giúp kéo khoảng 20 hoặc 30 người ra khỏi đoàn tàu bị phá hủy, trong đó có người chỉ bị thương nhẹ và người bị chấn thương nặng ở đầu.

Cô chia sẻ bản thân “cảm thấy xót xa” cho các hành khách gặp nạn, “có người đi cùng người thân, có người được cứu, nhưng người còn lại thì không”.

Cần cẩu dạng giàn phóng bị sập hiện vẫn nằm vắt ngang các trụ bê tông khổng lồ được xây để đỡ tuyến đường sắt cao tốc trên cao trong tương lai, trong khi các toa tàu bị biến dạng và nằm chệch khỏi đường ray.

Hàng chục nhân viên cứu hộ đi lại quanh các toa tàu, sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người còn mắc kẹt bên trong, trong khi những người khác dùng cần cẩu của nhà thầu dự án đường sắt cao tốc Italian-Thai Development để dọn dẹp đống đổ nát.

Công ty này đã bày tỏ lời chia buồn và cam kết bồi thường cho gia đình các nạn nhân, đồng thời chi trả chi phí y tế cho những người bị thương.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, người có mặt tại hiện trường vài giờ sau tai nạn, nói rằng đây “rõ ràng là lỗi của công ty xây dựng”.

“Chúng ta phải xác định nguyên nhân để vụ việc này trở thành một bài học”, ông nhấn mạnh.

Cơ quan vận hành đường sắt quốc gia Thái Lan cho biết họ đã ra lệnh cho Italian-Thai ngừng thi công cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.