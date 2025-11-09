Lật tàu gần biên giới Thái Lan - Malaysia, hàng chục người mất tích

Lực lượng hàng hải Malaysia tích cực hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Bernama đưa tin ngày 9/11, một tàu chở khoảng 100 người di cư không giấy tờ đã bị lật ở khu vực gần biên giới trên biển giữa Malaysia và Thái Lan.

Vụ lật tàu được cho là xảy ra gần đảo Tarutao, nằm ngay phía bắc đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Langkawi của Malaysia.

Cảnh sát trưởng bang Kedah của Malaysia, ông Adzli Abu Shah, cho biết con tàu này là một phần của một tàu lớn hơn chở khoảng 300 người do một đường dây tổ chức.

Theo ông Adzli, khoảng 300 người di cư đã lên một con tàu lớn khoảng một tháng trước. Khi con tàu lớn đến gần biên giới hàng hải Malaysia, đường dây này đã chia số người di cư thành 3 thuyền nhỏ hơn để tránh bị nhà chức trách phát hiện.

Một con tàu chở khoảng 100 người đã bị lật cách đây 3 ngày, và tình trạng của 2 thuyền còn lại vẫn chưa rõ.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn với sự tham gia của cảnh sát biển và Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia đang được tiến hành.

Cơ quan Hàng hải Malaysia cho biết, 10 người được tìm thấy sống sót và một thi thể được trục vớt. Trong số những người sống sót có 3 người đàn ông Myanmar, 2 người đàn ông Rohingya và một người Bangladesh, trong khi thi thể là của một phụ nữ Rohingya.

Nhiều nạn nhân khác có thể vẫn đang trên biển sau gần 3 ngày kể từ khi con tàu rời Buthidaung, Myanmar, với khoảng 300 người trên khoang, Chuẩn Đô đốc Romli Mustafa, giám đốc Cơ quan Hàng hải các bang phía Bắc Malaysia, cho hay.