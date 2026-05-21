Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trà đàm (Ảnh: TASS).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trò chuyện bên tách trà vào tối 20/5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, tổng kết lại chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga.

Theo truyền thông Nga, cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 90 phút. Trong suốt buổi trò chuyện này, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận “những vấn đề quan trọng nhất” trong chương trình nghị sự.

Theo Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, đây là sự kiện ý nghĩa nhất trong chuyến thăm chính thức của ông Putin bởi bầu không khí thân hữu như vậy là điều kiện lý tưởng để thảo luận về các vấn đề.

Lãnh đạo Trung Quốc và Nga trà đàm, thảo luận những vấn đề quan trọng nhất

Tại cuộc trò chuyện, ông Tập phát biểu rằng trong suốt những năm qua, ông và ông Putin đã duy trì các cuộc trao đổi thường xuyên và chặt chẽ, đồng thời cùng nhau tạo ra một mô hình mới cho quan hệ giữa 2 nước với đặc trưng là sự tôn trọng lẫn nhau, công bằng, công lý và hợp tác cùng có lợi.

Lưu ý rằng 2 bên đã đạt được đồng thuận quan trọng mới về việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện về phối hợp Trung - Nga, ông Tập bày tỏ tin tưởng rằng với những nỗ lực không ngừng nghỉ từ cả 2 phía, quan hệ Trung - Nga chắc chắn sẽ dựa trên đà phát triển chất lượng cao để vươn lên những tầm cao mới.

Về phần mình, ca ngợi chuyến thăm là thực chất, hiệu quả và gặt hái được nhiều thành quả, ông Putin cho biết ông và ông Tập đã cùng nhìn lại sự phát triển của mối quan hệ Nga - Trung, tiến hành trao đổi quan điểm sâu sắc về hàng loạt vấn đề, và vạch ra lộ trình cho sự hợp tác trong tương lai nhằm giúp đảm bảo động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương.

Ông nhấn mạnh, Nga mong muốn duy trì sự liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc, tăng cường phối hợp chiến lược, và đóng góp mới vào nền hòa bình cũng như thịnh vượng của thế giới thông qua tính định hình và sự ổn định của mối quan hệ Nga - Trung.

Tối 20/5, Tổng thống Putin đã lên máy bay trở về Moscow, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 2 ngày tới Trung Quốc.

Theo Sputnik, nhân dịp này, Nga và Trung Quốc đã ký kết tổng cộng 42 văn kiện song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng ra tuyên bố chung về mối quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc và hợp tác hơn nữa.

Moscow và Bắc Kinh đã ký kết một tuyên bố ủng hộ trật tự thế giới đa cực và hệ thống quan hệ quốc tế mới.

Trung Quốc và Nga một lần nữa khẳng định sự phản đối đối với việc triển khai vũ khí ngoài không gian.

Ngoài ra, 2 bên đồng ý mở rộng hơn nữa việc thúc đẩy giao thương bằng đồng nội tệ của 2 nước.

Phái đoàn 2 bên cũng thảo luận về việc Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua Mông Cổ.

Hai bên nhấn mạnh vai trò lớn hơn của khối BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong các vấn đề toàn cầu.

Các trường đại học Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác và trao đổi văn hóa.