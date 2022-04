Kỳ thi sát hạch luật sư khắc nghiệt nhất thế giới tại New York

Các thí sinh tham gia một cuộc thi thử của kỳ thi sát hạch luật sư tại bang New York vào năm 2014 (Ảnh: New York Law Journal).

Cộng đồng mạng ngày 15/4 xôn xao trước tin Kei Komuro, chồng mới cưới của cựu công chúa Nhật Bản Mako, lần thứ 2 thi trượt kỳ thi luật sư tại New York. Tuy vậy, không chỉ với riêng Komuro, kỳ sát hạch luật sư này là một thách thức không dễ vượt qua với tất cả những ai muốn bước chân vào thị trường luật sôi động nhất thế giới ở New York.

Kỳ thi sát hạch luật sư này được tổ chức bởi Hội đồng Giám định Luật bang New York, Mỹ (BOLE). Được tổ chức trong vòng hai ngày, kỳ thi này được thiết kế nhằm thử thách thí sinh cả về mặt trí tuệ lẫn sức bền thể chất.

Trong ngày đầu tiên, các thí sinh dự thi phải trải qua hai bài thi giải quyết tình huống thực tế (MPT) kéo dài 3 tiếng. Bài thi này nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng luật sư vào các tình huống thực tế. Bài thi này chiếm 20% tổng điểm của kỳ thi.

Sau đó, các thí sinh phải trải qua phần thi viết luận (MEE) kéo 3 tiếng với 6 câu hỏi. Các câu hỏi được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng xác định, phân tích và diễn đạt các vấn đề pháp lý một cách gãy gọn và xúc tích dưới dạng văn bản. Nếu làm tốt phần thi này, các thí sinh sẽ giành thêm 30% số điểm nữa của cả kỳ thi.

Vào ngày thứ hai, các thí sinh sẽ phải trải qua một bài thi "marathon" kéo dài 6 tiếng với 200 câu hỏi trắc nghiệm. Bài thi này sẽ đánh giá tổng quát kiến thức pháp lý và kỹ năng hành nghề của các thí sinh. Bài thi này cũng kiểm tra khả năng quản lý và phân phối thời gian một cách khoa học của người dự thi. Đây là bài thi quan trọng nhất của cả kỳ thi khi nó chiếm tới 50% tổng số điểm.

Kỳ thi do BOLE tổ chức này là điều kiện tiên quyết với bất cứ ai muốn hành nghề luật sư ở New York. Để vượt qua kỳ thi, các thí sinh cần đạt ít nhất 266/400 điểm. Yêu cầu về điểm số này được xem là khó hơn so với kỳ thi luật sư tại các bang khác.

Chỉ được tổ chức 2 lần một năm vào tháng 2 và tháng 7, kỳ thi sát hạch luật sư tại bang New York thu hút đông đảo thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê, từ năm 2007 đến nay, tỉ lệ thi đậu của kỳ thi này khoảng từ 38% đến 75%. Đối với thí sinh nước ngoài chưa được đào tạo luật ở New York, tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn 31%.

Trong lịch sử, có nhiều người nổi tiếng đã thi trượt kỳ thi sát hạch luật sư tại bang New York. Tiêu biểu trong số họ có thể kể đến cựu Tổng thống Franklin Roosevelt, cựu thị trưởng New York Ed Koch, và ông trùm truyền thông kiêm hiệu trưởng của Đại học Regent Pat Robertson. John F. Kennedy Jr, con trai của cố Tổng thống John F. Kennedy thậm chí còn trượt đến 2 lần và chỉ vượt qua kỳ thi này ở lần thử sức thứ 3.