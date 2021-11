Không tiêm vaccine, hàng nghìn sĩ quan tình báo Mỹ có nguy cơ sa thải

Dân trí Hàng nghìn sĩ quan tình báo Mỹ có thể sớm bị sa thải vì không tuân thủ quy định của chính phủ về việc tiêm chủng vaccine Covid-19.

Trụ sở Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) (Ảnh: Reuters).

Theo nghị sĩ đảng Cộng hòa Chris Stewart, thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, một số cơ quan tình báo nước này vẫn còn ít nhất 20% nhân viên chưa được tiêm vaccine Covid-19 tính đến cuối tháng 10. Thậm chí, tại một số cơ quan trong nhóm 18 thành viên thuộc cộng đồng tình báo Mỹ, có tới 40% nhân viên chưa tiêm vaccine.

Các số liệu trên được nghị sĩ Stewart trích dẫn từ thông tin do chính quyền Mỹ cung cấp cho Ủy ban Tình báo Hạ viện. Tuy nhiên, ông Stewart không công bố cụ thể tên các cơ quan tình báo trên.

Theo quy định của chính phủ Mỹ, các nhân viên liên bang không đồng ý tiêm vaccine, hoặc nằm ngoài diện miễn trừ nhưng không tiêm vaccine trước ngày 22/11 có thể bị đình chỉ công tác trong 14 ngày, sau đó có thể bị sa thải.

Nghị sĩ Stewart kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép nhiều quyền miễn trừ hơn đối với những người có lý do về y tế, tôn giáo và các lý do khác, đồng thời hoãn việc áp dụng quy định sa thải đối với các sĩ quan tình báo chưa tiêm vaccine.

Việc các nhân viên tình báo từ chối tiêm vaccine trước hạn chót do chính quyền đặt ra có thể khiến các cơ quan tình báo, vốn chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia, rơi vào tình thế khó khăn do nguy cơ thiếu nhân sự.

Do tính chất công việc đặc thù cũng như những yêu cầu đặc biệt về kiểm tra an ninh, nên nếu các nhân viên tình báo bị sa thải, các cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn về nhân sự.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hiện chưa công bố kế hoạch dự phòng nào trong trường hợp các nhân viên tình báo bị cho nghỉ việc vì không tuân thủ quy định về tiêm chủng.

Trong phiên điều trần tuần trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Avril Haines đã từ chối tiết lộ tỷ lệ nhân viên tình báo đã tiêm vaccine. Cộng đồng tình báo Mỹ ước tính có khoảng 100.000 nhân viên.

Tính đến nay, khoảng 70% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ và 80% đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Các cơ quan quản lý liên bang và các chuyên gia y tế độc lập đã chứng nhận rằng các loại vaccine hiện có là an toàn. Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy từ tháng 4 đến tháng 7, những người không tiêm chủng có nguy cơ nhập viện cao hơn 10 lần so với những người đã được tiêm chủng, trong khi nguy cơ tử vong vì Covid-19 ở những người không tiêm vaccine cao gấp 11 lần.

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns tuần trước đã tiết lộ rằng, 97% sĩ quan của CIA đã được tiêm vaccine. Văn phòng Trinh sát Quốc gia, nơi vận hành các vệ tinh do thám của Mỹ, có hơn 90% nhân viên đã được tiêm chủng.

Các thành viên của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện tin tưởng rằng, quy định của chính quyền về việc tiêm chủng sẽ không gây ra vấn đề lớn cho cộng đồng tình báo.

"Nếu người nào đó không sẵn sàng làm những gì cần thiết để bảo vệ sức khỏe của chính họ và sức khỏe của đơn vị nơi họ làm việc, điều đó thực sự đặt ra câu hỏi về khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả của họ", nghị sĩ đảng Dân chủ Jason Crow nói trong một cuộc phỏng vấn.

Theo quy định mới ban hành hôm 4/11 của chính phủ Mỹ, hàng triệu người Mỹ làm việc tại các công ty có từ 100 nhân viên trở lên sẽ phải tiêm vaccine Covid-19 trước ngày 4/1/2022, hoặc xét nghiệm hàng tuần bắt buộc, đeo khẩu trang nơi công sở.

Thành Đạt

Theo SCMP