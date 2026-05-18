Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) đã công bố đoạn video quay từ trên không ghi lại vụ tấn công tiêu diệt Abu-Bilal al-Minuki, phó chỉ huy toàn cầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Khoảnh khắc quân đội Mỹ hạ “thủ lĩnh số 2” của IS (Nguồn: AFRICOM)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 xác nhận al-Minuki đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do lực lượng Mỹ và Nigeria phối hợp tiến hành.

“Theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ dũng cảm và lực lượng vũ trang Nigeria đã thực hiện hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và vô cùng phức tạp nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới khỏi chiến trường”, ông Trump thông báo.

“Abu-Bilal al-Minuki, phó chỉ huy toàn cầu của IS, tưởng rằng hắn có thể trốn ở châu Phi, nhưng hắn không hề biết rằng chúng tôi có nguồn tin luôn cập nhật cho chúng tôi về những gì hắn đang làm. Hắn sẽ không còn khủng bố người dân châu Phi, hay giúp lên kế hoạch các hoạt động nhắm vào người Mỹ nữa”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump tuyên bố, với việc loại bỏ al-Minuki, “hoạt động toàn cầu của IS đã bị suy yếu đáng kể”. Ông cũng cảm ơn chính phủ Nigeria vì sự hợp tác trong chiến dịch này.

Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu xác nhận al-Minuki đã bị tiêu diệt cùng với một số thuộc hạ trong cuộc tấn công vào một cứ điểm của IS ở lưu vực hồ Chad.

Năm 2023, dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden, Washington đã liệt al-Minuki, một công dân Nigeria, vào danh sách "khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết al-Minuki là thành viên của một cơ quan hành chính trong nội bộ IS, có nhiệm vụ "cung cấp hướng dẫn hoạt động tác chiến và tài trợ trên toàn thế giới".

Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump đã ra lệnh không kích nhằm vào các tay súng IS ở Nigeria mà ông cáo buộc đang bức hại người theo đạo Cơ đốc tại quốc gia này.

Trong khi đó, chính phủ Nigeria phủ nhận việc phân biệt đối xử với bất kỳ nhóm tôn giáo nào.

Ngay sau đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các phần tử liên kết với IS ở Nigeria. Washington đã cử 200 binh sĩ Mỹ đến để huấn luyện và cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng Nigeria chiến đấu chống lại các phần tử thánh chiến. Các binh sĩ Mỹ được cho là vẫn giữ vai trò phi chiến đấu.

Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã tuyên bố tiêu diệt người sáng lập và lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria.

Mặc dù Mỹ đã tiến hành các hoạt động chống khủng bố trong nhiều thập niên, bạo lực vẫn tiếp tục lan rộng khắp các khu vực Trung Đông và Tây Phi.