Khoảnh khắc quân đội Mỹ dàn trận phong tỏa hàng hải Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/4 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hàng hải Iran.

CENTCOM tuyên bố trên mạng xã hội rằng chiến dịch phong tỏa vẫn tiếp diễn, bất chấp các diễn biến mới tại eo biển Hormuz.

“Hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy quân lục chiến và phi công Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu cố gắng vào hoặc rời các cảng và khu vực ven biển của Iran”, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, đồng thời đăng tải bức ảnh được cho là chụp tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên boong tàu sân bay Mỹ trong khu vực.

Quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran (Nguồn: CENTCOM)

CENTCOM trước đó xác nhận, gần 20 tàu chiến và hàng chục máy bay quân sự hiện đại tham gia chiến dịch phong tỏa hải quân Iran.

Hạm đội của Mỹ gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, các tàu khu trục và tàu tấn công đổ bộ.

Lệnh phong tỏa hàng hải với Iran bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 13/4.

Hải quân Mỹ ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền thăm dò và khám xét của bên tham chiến".

CENTCOM nêu rõ các lực lượng Mỹ không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ tập trung vào các cảng biển và đường bờ biển của Iran.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cũng cảnh báo Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Ông nói thêm rằng việc thực thi sẽ diễn ra trong lãnh hải Iran cũng như tại các vùng biển quốc tế.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lệnh phong tỏa bao trùm các cảng biển và đường bờ biển của Iran, đồng thời áp dụng cho tất cả các tàu thuyền, bất kể họ đang treo cờ của quốc gia nào.

Quân đội Mỹ thực thi lệnh phong tỏa cảng biển Iran (Nguồn: CENTCOM)

Giữa lúc Mỹ thực thi lệnh phong tỏa, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17/4 thông báo eo biển Hormuz “mở cửa hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại đi qua trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn”.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher cho biết Iran sẽ một lần nữa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz nếu Mỹ tiếp tục lệnh phong tỏa các cảng của quốc gia này.

Ông cũng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran “đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa” và “eo biển này sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới nữa”.

Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa sẽ chấm dứt ngay sau khi một "thỏa thuận được ký kết" với Iran. Quân đội Mỹ cũng khẳng định duy trì lệnh phong tỏa hàng hải Iran “chừng nào còn cần thiết”.