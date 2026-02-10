Khoảnh khắc lính Mỹ đột kích, bắt tàu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" Nga

Tàu chở dầu Aquila II bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại Ấn Độ Dương vào ngày 9/2 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/X).

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9/2 thông báo lực lượng Mỹ đã đổ bộ lên tàu chở dầu Aquila II ở Ấn Độ Dương sau khi truy đuổi tàu này từ vùng biển Caribe. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong chiến dịch trấn áp hoạt động buôn bán dầu mỏ của Washington.

“Lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành quyền thăm viếng, ngăn chặn trên biển và đổ bộ lên tàu Aquila II mà không xảy ra sự cố nào trong khu vực do Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) phụ trách", Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo trên mạng xã hội X.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tàu Aquila II đã hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe.

“Tàu đã bỏ chạy, và chúng tôi đã theo dõi. Bộ Quốc phòng đã theo dõi và truy lùng tàu này từ vùng biển Caribe đến Ấn Độ Dương”, Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp “thách thức quyền lực của Mỹ trên lĩnh vực hàng hải toàn cầu".

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đăng video ghi lại cảnh các binh sĩ di chuyển bằng trực thăng, sau đó đổ bộ lên tàu để tiến hành bắt giữ.

Lính Mỹ đổ bộ, bắt tàu dầu ở Ấn Độ Dương (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Theo tình báo quân sự Ukraine (HUR), tàu này là một phần của "hạm đội bóng tối”, một nhóm tàu ​​chở dầu nghi được Nga sử dụng để xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

HUR cho biết, tàu Aquila II mang cờ Panama đã bị Mỹ, Anh, EU, Ukraine và các nước khác trừng phạt vì vận chuyển dầu bất hợp pháp từ Nga và Venezuela.

Reuters trích dẫn dữ liệu từ công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA đưa tin tàu chở dầu Suezmax Aquilla II rời vùng biển Venezuela vào đầu tháng 1 khi đang chở 700.000 thùng dầu thô đến Trung Quốc.

Nga hiện chưa lên tiếng về vụ việc trên.

Chính quyền Mỹ đã bắt giữ một số tàu chở dầu bị cho là có liên hệ với Nga trong những tháng gần đây như một phần của chiến dịch trấn áp hoạt động buôn bán dầu mỏ của Venezuela.

Ngày 7/1, lực lượng Mỹ đã kiểm soát hai tàu chở dầu, trong đó có tàu Bella 1 (Marinera) mang cờ Nga, mà Washington đã truy đuổi hơn 2 tuần.

Ngày 9/1, Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Olina ở biển Caribe trong bối cảnh Washington tăng cường nỗ lực hạn chế xuất khẩu dầu của Venezuela.

Các chính phủ châu Âu cũng đã tăng cường các biện pháp đối phó với “hạm đội bóng tối”, trong đó Pháp đã tạm giữ một tàu chở dầu nghi có liên quan đến với Nga ở Địa Trung Hải hồi tháng 1.

Cuối tháng 1, một nhóm gồm 14 quốc gia châu Âu đã đưa ra cảnh báo công khai đối với các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” hoạt động ở Biển Baltic và Biển Bắc.