Israel tiếp tục rải truyền đơn sơ tán, nguy cơ xung đột lan sang nam Gaza

Một người lính Israel tại địa điểm được cho là Cảng Gaza, trong hình ảnh được quân đội Israel công bố vào ngày 16/11 (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel).

Israel từng rải truyền đơn tương tự vào khoảng 2 tuần trước đó, nhưng lần này, theo sau đó là những đợt xe tăng Israel khai hỏa dữ dội vào các khu dân cư phía đông Khan Younis, theo Reuters.

Khan Younis nằm ở nửa phía nam của Dải Gaza. Hàng chục nghìn người sơ tán khỏi miền bắc đã tìm nơi ẩn náu trong các trường học và lều bạt tại thành phố này, gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng, thiếu thốn lương thực và nước uống.

"Vì sự an toàn của bạn, bạn cần phải sơ tán khỏi nơi cư trú ngay lập tức và đến những nơi trú ẩn công khai", tờ rơi viết và nêu tên các khu vực lân cận là Khuzaa, Abassan, Bani Suhaila và Al Qarara.

"Bất cứ ai ở gần những phần tử khủng bố hoặc cơ sở của họ đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mọi căn nhà mà phần tử khủng bố sử dụng sẽ trở thành mục tiêu", tờ rơi viết.

2/3 trong số 2,3 triệu người dân của Dải Gaza đã trở thành người vô gia cư do chiến tranh. Mọi nơi trú ngụ tại thành phố Khan Younis cũng như các thị trấn khác ở phía nam Gaza đều đang trong tình trạng chật cứng.

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết hôm 16/11 rằng việc bệnh truyền nhiễm và nạn đói bùng phát dường như là không thể tránh khỏi do điều kiện sống khắc nghiệt và mật độ đông đúc.

Israel cũng từng rải truyền đơn ở phía bắc Gaza để ra lệnh cho dân thường tại đây phải di dời về phía nam. Hàng trăm nghìn người ở bắc Gaza sau đó đã rời bỏ nhà cửa, nhiều người lo ngại tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi.

Khan Younis là một trong những thành phố lớn của Dải Gaza (Đồ họa: Al Jazeera).

Những ngày gần đây, Israel tuyên bố Hamas đã mất kiểm soát miền bắc Gaza, sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel chiếm được nhiều tòa nhà chính quyền của nhóm vũ trang người Palestine.

Cuộc chiến tại Dải Gaza bùng nổ sau khi hàng nghìn tay súng Hamas tràn qua miền nam Israel vào ngày 7/10, giết hại khoảng 1.200 người, bao gồm cả trẻ em, đồng thời bắt hơn 200 người về Gaza làm con tin, theo số liệu từ Israel.

Israel thề sẽ tiêu diệt Hamas, sau đó tiến hành cuộc tấn công trên không, trên biển và trên bộ vào Gaza, khiến hơn 11.000 người thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, theo số liệu từ các quan chức y tế Gaza do Hamas kiểm soát.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza ngày càng nghiêm trọng, các nước trên thế giới đang lên tiếng yêu cầu Israel phải thay đổi cách tiếp cận tại đây.

Hôm 14/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi khoảng lặng nhân đạo trong nhiều ngày để cho phép chuyển hàng viện trợ đến tay dân thường ở Gaza.

Nghị quyết do Malta đệ trình đã được thông qua sau nhiều tuần Hội đồng Bảo an chia rẽ vì cuộc chiến Hamas - Israel. Nghị quyết này không kêu gọi ngừng bắn và không nêu thời lượng của khoảng lặng nhân đạo, mà chỉ kêu gọi "số ngày đủ" để "tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở".

Nghị quyết mới được thông qua có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý và kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật xung đột quốc tế trong việc bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em. Văn bản này cũng kêu gọi Hamas thả ngay lập tức và vô điều kiện con tin.