Israel thả hơn 1.200 quả bom, Iran đáp trả bằng 1.300 tên lửa

Khói bốc lên tại cảng Jebel Ali, Dubai sau khi bị Iran tấn công (Ảnh: AFP).

Trong số các địa điểm bị tấn công ở Iran có các căn cứ quân sự, nơi ở của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại Minab, một thành phố thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran, nơi được cho là có ít nhất 148 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, “hàng chục trẻ em vô tội” đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công vào trường học này và rằng hành động đó “chắc chắn sẽ bị đáp trả”.

Quân đội Mỹ đăng video tấn công Iran

Sáng 28/2, Mỹ và Israel phối hợp thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran cả từ trên biển và trên không. Cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt mục tiêu ở các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa kết thúc một vòng đàm phán ở Geneva thông qua vai trò trung gian của Oman và dự kiến nối lại đàm phán vào tuần tới.

Mỹ và Israel nói rằng chiến dịch không kích nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Đến nay, Iran xác nhận một loạt quan chức, chỉ huy quân đội cấp cao của nước này thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi.

Iran đã ngay lập tức đáp trả thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở khắp Trung Đông.

Thiếu tướng Ebrahim Jabari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã phóng tới 1.200 tên lửa để đáp trả.

“Khoảng 1.200 tên lửa đã được phóng từ Iran theo nhiều hướng khác nhau”, quan chức này nói với kênh truyền hình Al Mayadeen.

Theo truyền thông, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Ả rập Xê út cũng bị nhắm mục tiêu.

IRGC tuyên bố chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử Iran sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào nhằm vào Israel và Mỹ và cảnh báo tiếp tục tấn công cho đến khi nào Mỹ và Israel “ngừng mọi hành động khiêu khích”.

“Các chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm bắt đầu nhằm vào các vùng lãnh thổ và căn cứ bị kiểm soát của Mỹ”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo hôm 1/3.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran ngừng đáp trả nếu không họ sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Mỹ.

“Iran vừa tuyên bố rằng hôm nay họ sẽ tấn công rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tuy nhiên, họ tốt hơn hết là đừng làm vậy, bởi nếu họ làm, chúng ta sẽ đáp trả bằng sức mạnh chưa từng được kiểm chứng trước đây", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social vào hôm 1/3.

Các cuộc tấn công qua lại vẫn tiếp tục. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công “trung tâm Tehran” lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch tập kích mới diễn ra.

Tuyên bố được đăng trên Telegram cho hay mục tiêu là những khu vực của chính quyền Iran. Thông báo nói thêm rằng trong ngày qua các cuộc tấn công đang nhằm thiết lập ưu thế trên không và mở đường tới Tehran. Những cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên từ Tehran.

Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động thù địch ngay lập tức.