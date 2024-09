Israel oanh tạc Hezbollah, người miền Nam Li Băng "không còn nơi nào để đi"

Người dân miền Nam Li Băng ồ ạt sơ tán do các cuộc không kích của Israel (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi rất căng thẳng, đây là lý do tại sao chúng tôi phải rời đi và đến đây. Chúng tôi được thông báo ở đây an toàn. Tình hình rất bi thảm, các cuộc tấn công xảy ra ngay cạnh chúng tôi", Fatma Ibrahim Shehab một trong hàng chục nghìn người dân Li Băng phải sơ tán do làn sóng tập kích tăng cường của Israel vào mục tiêu Hezbollah những ngày qua cho biết.

Cô Shehab chia sẻ, cô phải rời đi sau khi một cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Li Băng gần nhà cô khiến tòa nhà rung chuyển. Cô và những người khác phải trú tạm trong một trường học ở thành phố ven biển Sidon.

Tắc đường ở Sidon khi người dân Li Băng sơ tán từ Nam ra Bắc (Ảnh: Reuters).

Mohamed Hamayda, một người đàn ông Syria phải di dời khỏi Deir al-Zahrani (cách thủ đô Beirut khoảng 75km), nói với AFP, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa mẹ và những người còn lại trong gia đình lên phương tiện công cộng tới trường học ở Sidon sau khi được thông báo ngôi trường đã mở cửa làm nơi trú ẩn.

"Chúng tôi không có nơi nào để đi, chúng tôi không có gì cả," anh nói.

Một người dân khác có tên Hassan Banjak cho biết ông đã miễn cưỡng rời khỏi làng Chaaitiyeh.

"Kể từ khi các vụ đánh bom bắt đầu, chúng tôi vẫn không rời đi. Nhưng khi cường độ tấn công ngày càng gia tăng và dịch chuyển đến gần hơn, bọn trẻ sợ hãi nên chúng tôi quyết định di tản. Nếu không vì bọn trẻ, tôi sẽ không bao giờ rời đi", ông ngậm ngùi.

Truyền thông địa phương cho hay, chỉ trong vòng vài ngày trở lại đây, hàng chục nghìn người dân ở miền Nam Li Băng phải rời nhà, sơ tán do giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah leo thang.

(Ảnh: Reuters).

Theo ghi nhận của Al Jazeera, làn sóng sơ tán dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại tuyến đường cao tốc ở phía bắc thủ đô Beirut của Li Băng.

Trong khi có người sơ tán đến các cơ sở trú ẩn tạm thời, số khác tìm đến các khách sạn ở Beirut. Các trường học ở Beirut đã chuyển thành cơ sở lưu trú tạm thời cho những người di tản từ miền Nam.

Giữa lúc người dân ở Li Băng vẫn chưa hết bàng hoàng bởi làn sóng nổ hàng nghìn thiết bị trong 2 ngày đầu tuần trước, họ tiếp tục đối mặt với chiến dịch tập kích mở rộng của quân đội Israel.

Quân đội Israel tuyên bố trong vòng 24 giờ qua Không quân nước này đã tấn cộng tổng cộng hơn 1.600 mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng.

Cuộc tấn công khiến gần 500 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương. Đây là ngày đẫm máu nhất ở Li Băng kể từ năm 2006. Số người bị thương lớn khiến các cơ sở y tế ở miền Nam Li Băng quá tải, các bệnh viện buộc phải hủy các ca phẫu thuật không cần thiết.

Israel cho biết, chiến dịch tấn công sẽ tiếp tục đến chừng nào Israel đạt được mục tiêu đưa hàng chục nghìn người dân miền Bắc trở về nhà an toàn sau khi phải sơ tán vì các cuộc pháo kích của Hezbollah.