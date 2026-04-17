Israel - Li Băng ngừng bắn, Mỹ - Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt xung đột

Trực thăng Israel thả mồi bẫy nhiệt khi bay qua khu vực biên giới Li Băng (Ảnh: Reuters).

Israel - Li Băng ngừng bắn

“Thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu lúc 15h chiều theo giờ miền Đông nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thiện chí hướng tới một thỏa thuận an ninh và hòa bình lâu dài giữa Israel và Li Băng”, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hôm 16/4.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày.

Theo ông Trump, thỏa thuận này có thể mở đường cho một nền hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã mời Tổng thống Li Băng Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Nhà Trắng để đàm phán hòa bình trong những ngày tới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel có cơ hội ký kết một thỏa thuận lịch sử với Li Băng.

"Chúng ta có cơ hội ký kết một thỏa thuận hòa bình lịch sử với Li Băng. Tổng thống Trump dự định mời tôi và Tổng thống Li Băng đến để thúc đẩy thỏa thuận này", ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Israel xác nhận ông "đã đồng ý ngừng bắn tạm thời trong 10 ngày để cố gắng thúc đẩy thỏa thuận hòa bình" với Li Băng. Ông nhắc lại yêu cầu của Israel về việc giải giáp phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Li Băng.

Ông khẳng định Israel duy trì 2 điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn: giải giáp vũ khí của Hezbollah, và một thỏa thuận hòa bình lâu dài “dựa trên sức mạnh”.

Ông Netanyahu lưu ý rằng quân đội Israel sẽ vẫn giữ nguyên vị trí của mình trong "vùng an ninh tăng cường" ở miền Nam Li Băng.

Phản ứng của Iran, Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng, đồng thời cảm ơn Pakistan đã giúp đạt được thỏa thuận này.

Ông Baghaei nhấn mạnh rằng việc chấm dứt các cuộc giao tranh ở Li Băng là một trong những điều kiện tiên quyết của Iran để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Ông Baghaei cũng kêu gọi Israel rút quân khỏi miền Nam Li Băng và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng “thỏa thuận ngừng bắn toàn diện” giữa Iran và Mỹ phải đề cập đến vấn đề ngừng bắn ở Li Băng.

“Li Băng là một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và đóng vai trò quan trọng trong việc tiến tới hòa bình lâu dài trong khu vực”, ông Ghalibaf hôm 16/4 nói với Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir.

Ông Munir đang ở Tehran để tham dự các cuộc họp cấp cao với các quan chức Iran nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, bao gồm cả việc chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai có thể diễn ra sau vòng đầu tiên được tổ chức tại Islamabad vào cuối tuần qua.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng được kỳ vọng có thể đánh dấu một bước tiến lớn trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Israel và Li Băng đồng ý ngừng bắn là một tín hiệu “rất đáng mừng”.

“Hôm nay họ sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận đó sẽ bao gồm cả Hezbollah”, ông Trump nêu rõ.

Ông Trump nói thêm rằng Li Băng sẽ giải quyết vấn đề liên quan đến Hezbollah và ông tin lực lượng được Iran hậu thuẫn sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Li Băng và Israel có thể thúc đẩy những nỗ lực tiếp tục của Tổng thống Trump nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Trao đổi với các phóng viên vào ngày 16/5, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang tiến “rất gần” đến một thỏa thuận hòa bình với Iran sau 6 tuần xung đột và ông có thể đến Pakistan để ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Iran.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và Iran không cần gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, dự kiến ​​hết hạn vào ngày 21/4, thay vào đó hai bên sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

“Iran muốn đạt được một thỏa thuận và chúng tôi đang làm việc rất tốt với họ”, ông Trump nhấn mạnh.