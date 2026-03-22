Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-15 xâm nhập

Theo RT, hệ thống phòng không của Iran đã khóa mục tiêu vào một tiêm kích F-15 "đối thủ" xâm nhập không phận ở vùng duyên hải phía Nam đất nước, gần eo biển Hormuz.

Theo Bộ Tư lệnh Phòng thủ chung của Iran, hệ thống tên lửa đất đối không được kích hoạt để đánh chặn sau khi máy bay này bị phát hiện xâm nhập không phận Iran. Chiếc F-15 dường như đã bị trúng đạn.

Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-15 của đối phương

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện lớn nhất của Iran nếu nước này tiếp tục cản trở hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran dọa sẽ tấn công toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan đến Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Hiện chưa rõ tình trạng của tiêm kích F-15 bị nhắm mục tiêu. Các bên liên quan đến cuộc xung đột hiện nay cũng chưa lên tiếng.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, các đơn vị phòng không của Iran đã phát hiện và đánh chặn một chiến đấu cơ F-16 của Israel vào rạng sáng 21/3, một ngày sau khi họ tuyên bố đã bắn trúng và làm hư hại một máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

IRGC cho biết tiêm kích “xâm nhập” đã bị nhắm mục tiêu và bị hư hại vào lúc 3h45 sáng theo giờ địa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng các “hệ thống phòng không hiện đại” của họ đã thực hiện việc đánh chặn. Một nguồn tin sau đó nói với hãng tin Tasnim rằng hệ thống phòng không này do Iran tự phát triển.

Tuyên bố cho biết thêm, máy bay vẫn kịp rời khỏi Iran và bay sang một quốc gia láng giềng. Hiện chưa rõ phi công còn sống hay không.

Iran cũng tuyên bố đã đánh trúng một tiêm kích F-16 ở khu vực tây nam nước này trong tuần đầu của cuộc chiến.

Hôm 20/3, Iran tuyên bố đã đánh trúng và làm hư hại một máy bay F-35 của Mỹ trên không phận miền trung nước này, đánh dấu lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu này bị đánh chặn trong lịch sử theo tuyên bố của Iran. Máy bay này cũng được cho là đã rời khỏi Iran, phi công đang được chăm sóc y tế.

Trước đó, Iran nói rằng họ đã đánh chặn 3 máy bay F-15 trong không phận Kuwait. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lại khẳng định các máy bay này bị trúng “hỏa lực nhầm từ phe mình”, dù chúng bị tấn công ở 3 địa điểm khác nhau.

Các đơn vị phòng không Iran được cho là đã cải thiện đáng kể từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025. Theo tuyên bố, họ đã bắn hạ khoảng 200 máy bay không người lái và tên lửa của đối phương kể từ khi cuộc chiến hiện tại bắt đầu từ ngày 28/2, bao gồm các máy bay không người lái Hermes, Heron và tên lửa Tomahawk.

Tuy nhiên, phần lớn các tuyên bố trên đến từ phía Iran và chưa được xác minh độc lập.