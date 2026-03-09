Iran tuyên bố không đầu hàng, quyết chiến đến cùng với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: IRNA).

“Chắc chắn rằng đất nước và người dân Iran sẽ không đầu hàng. Họ sẽ chiến đấu, đấu tranh và sẽ không đầu hàng”, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf nói với hãng thông tấn IRNA hôm 8/3.

Ông Qalibaf cảnh báo Iran sẽ có biện pháp đáp trả đối với bất kỳ quốc gia Vùng Vịnh nào cung cấp căn cứ cho các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này “sẽ buộc phải đáp trả” nếu bị tấn công từ nước láng giềng.

“Nếu đối thủ của Iran cố gắng sử dụng bất kỳ quốc gia nào để tấn công hoặc xâm nhập lãnh thổ của chúng ta, chúng ta sẽ buộc phải đáp trả cuộc tấn công đó. Đáp trả không có nghĩa là chúng ta có tranh chấp với quốc gia đó hoặc muốn làm hại người dân của họ. Chúng ta sẽ đáp trả vì sự cần thiết”, ông Pezeshkian nói trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Hôm 7/3, Tổng thống Iran đã xin lỗi các nước láng giềng Vùng Vịnh, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, vì các cuộc tấn công của Tehran vào lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, sau khi tuyên bố này gây ra làn sóng phản đối trong nước và quân đội Iran dường như mâu thuẫn với ông, Tổng thống Pezeshkian nói rằng những phát ngôn của ông đã bị “đối thủ hiểu sai và tìm cách gieo rắc chia rẽ Iran với các nước láng giềng”.

Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ "không dễ dàng khuất phục trước sự bắt nạt, áp bức hay xâm lược", đồng thời khẳng định Iran sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công.

"Khi bị tấn công, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả. Áp lực họ gây ra cho chúng ta càng lớn, phản ứng của chúng ta đương nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn", ông Pezeshkian cảnh báo.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 8/3 cũng cho biết Tehran sẵn sàng đáp trả trong trường hợp Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran.

"Hiện tại, chúng tôi đủ khả năng. Chúng tôi có những binh sĩ rất dũng cảm đang chờ đợi bất kỳ đối thủ nào xâm nhập lãnh thổ của chúng tôi để chiến đấu và hạ gục họ”, ông Araghchi nói với kênh truyền hình NBC News.

Iran kỳ vọng Mỹ sẽ lý giải chiến dịch tấn công của họ đối với Iran trước khi Tehran xem xét một thỏa thuận ngừng bắn.

"Họ phải giải thích tại sao họ bắt đầu hành động gây hấn này trước khi chúng tôi thậm chí xem xét đến việc ngừng bắn", ông Araghchi nói thêm.

Theo ông, Iran đang thực hiện quyền tự vệ của mình.

"Tất nhiên, không ai muốn tiếp tục cuộc chiến này… Chính Mỹ và Israel đã áp đặt lên chúng tôi. Họ đã bắt đầu cuộc chiến này một cách vô cớ, không chính đáng và bất hợp pháp. Và những gì chúng tôi đang làm là hành động tự vệ hợp pháp, và chúng tôi có mọi quyền để làm điều đó”, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói.

Ông phủ nhận việc Iran cố tình tấn công các nước láng giềng ở Trung Đông, cho rằng Tehran đang trả đũa các căn cứ và khí tài quân sự của Mỹ trong khu vực.

"Sẽ là sai lầm nếu cho rằng Iran đang tấn công các nước láng giềng. Chúng tôi không tấn công các nước láng giềng. Chúng tôi đang tấn công các căn cứ của Mỹ, các cơ sở, tài sản của Mỹ, nhưng không may, chúng lại nằm trên lãnh thổ của các nước láng giềng. Vì vậy, chúng tôi không tấn công các nước láng giềng. Chúng tôi đang tấn công Mỹ, nước đang tấn công chúng tôi", Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Ông Araghchi cho biết Iran bác bỏ yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" của Mỹ và sẽ tiếp tục tự vệ chừng nào còn cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố Mỹ sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Iran và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài "sự đầu hàng vô điều kiện".

"Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi không bao giờ đầu hàng, và chúng tôi tiếp tục kháng cự chừng nào còn cần thiết. Chúng tôi tiếp tục tự vệ và bảo vệ lãnh thổ, người dân và phẩm giá của mình”, ông Araghchi khẳng định.

Iran tin rằng việc thảo luận về các điều khoản ngừng bắn với Mỹ vào thời điểm này là quá sớm.

"Cần một kết thúc vĩnh viễn cho cuộc chiến. Trừ khi chúng ta đạt được điều đó, tôi nghĩ Iran cần phải tiếp tục chiến đấu vì người dân và an ninh của chúng ta", ông Araghchi nhấn mạnh.