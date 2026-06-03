Kuwait và Bahrain dồn dập trúng hỏa lực, Iran cảnh báo cứng rắn

Đám cháy tại một bãi đậu xe ở Sabah Al Nasser, Kuwait sau trận tập kích (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Iran hôm nay 3/6 tuyên bố Kuwait và Bahrain phải “chịu trách nhiệm trực tiếp” về các cuộc tấn công của Mỹ. Tehran cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết Kuwait và Bahrain phải chịu “trách nhiệm trực tiếp và rõ ràng” về các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Iran cáo buộc lãnh thổ và các cơ sở của Kuwait và Bahrain đã được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran.

Tehran tuyên bố bảo lưu quyền tự vệ và sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đáp trả, bao gồm việc nhắm mục tiêu vào nguồn gốc của bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trong tương lai.

Trước đó, truyền thông nhà nước Kuwait đưa tin, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã nhắm vào sân bay quốc tế Kuwait rạng sáng nay 3/6, gây thương vong và buộc các nhà chức trách phải chuyển hướng các chuyến bay.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Tổng hợp Kuwait, cuộc tấn công đã gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" cho nhà ga số 1 của sân bay.

Truyền thông Kuwait cho biết các chuyến bay và hoạt động hàng không ở Kuwait đã bị đình chỉ sau vụ tấn công.

Nhà ga số 1 - trung tâm chính của sân bay dành cho các chuyến bay quốc tế - chỉ mới mở cửa trở lại vào ngày 1/6, sau khi bị hư hại trong một cuộc tấn công trước đó của Iran.

Vị trí Kuwait, Bahrain và Iran (Ảnh: Catalyst).

Trước đó, quân đội Mỹ ngày 2/6 cho biết 2 tên lửa do Iran phóng vào Kuwait đã bị rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay, trong khi 3 tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng Mỹ và Bahrain đánh chặn.

Sau thông báo trên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tiếp tục xác nhận một nỗ lực tấn công khác của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Kuwait vào sáng 3/6 theo giờ địa phương, tuy nhiên phía Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Iran đã thất bại.

“Không có nhân viên hay tài sản nào của Mỹ bị thiệt hại”, thông báo cho biết thêm.

Kuwait là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến của Washington tại khu vực Trung Đông.

Bloomberg hôm 30/5 đưa tin, Iran đã bắn tên lửa vào một căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait. Vụ tấn công đã làm hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy 2máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại căn cứ, trị giá ước tính khoảng 30 triệu USD.

Iran cảnh báo sẽ không bỏ qua bất kỳ “hành động gây hấn nào”, đồng thời nhấn mạnh các hành động quân sự tiếp theo của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng “quyết đoán hơn”

Một quan chức quân đội Kuwait đã chỉ trích các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Chuẩn tướng Saud Abdulaziz al-Otaibi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait, mô tả các cuộc tấn công là “hành động gây hấn của Iran, gây ra thiệt hại vật chất đáng kể cho tòa nhà và gây thương vong”.

Trong khi đó, theo quân đội Bahrain, hệ thống phòng không của nước này ngày 2/6 đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa và “một số” máy bay không người lái, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Iran vào khu vực.

Bộ Tư lệnh Bahrain cũng cho biết thêm “tất cả vũ khí và đơn vị của nước này đều ở mức độ sẵn sàng và phòng thủ cao nhất”, đồng thời cảnh báo người dân không được chạm vào hoặc đến gần bất kỳ “vật thể lạ hoặc đáng ngờ” nào.

Kể từ đầu xung đột, Tehran đã phóng hơn 1.850 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu xung quanh khu vực để đáp trả Mỹ.