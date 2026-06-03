Iran phóng tên lửa, tấn công căn cứ không quân và trụ sở hạm đội Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/6 tuyên bố nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực và một tàu gần eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào một tàu chở dầu có liên hệ với Iran và các cuộc tập kích vào đảo Qeshm.

IRGC xác nhận phóng tên lửa vào một tàu, được xác định là tàu Panaya mang cờ Liberia, để đáp trả việc Mỹ tấn công một tàu chở dầu đang hướng tới cảng dầu quan trọng của Iran tại đảo Kharg.

IRGC cho biết Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một “tháp liên lạc quân sự ở phía nam đảo Qeshm”, được coi là một phần của “hệ thống phòng thủ chính” của Iran gần eo biển Hormuz. Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố tấn công một trạm kiểm soát mặt đất của quân đội Iran trên đảo Qeshm để “phòng vệ”.

Iran đăng video tấn công các mục tiêu của Mỹ (Nguồn: AP)

IRGC cũng xác nhận Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào “một căn cứ không quân và trực thăng của Mỹ” cũng như trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ.

IRGC cảnh báo “bất kỳ hành động gây hấn nào đều sẽ bị đáp trả bằng một hình thức khác và nghiêm khắc hơn”.

“Trước đây chúng tôi đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả bằng đòn đáp trả khác biệt và quyết liệt hơn, và chúng tôi đã hành động phù hợp. Những đòn đáp trả này cần được xem như một bài học. Chúng tôi nhắc lại rằng việc phá vỡ an ninh của eo biển Hormuz sẽ phải trả giá đắt cho quân đội Mỹ”, IRGC tuyên bố.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/6 xác nhận 2 tên lửa của Iran bắn vào Kuwait đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay, trong khi 3 tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức.

“Ngày 2/6, lực lượng Mỹ đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công tự vệ vào đảo Qeshm để đáp trả các nỗ lực tấn công của Iran trên khắp Trung Đông”, CENTCOM thông báo.

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ cũng đã “bắn hạ 3 máy bay không người lái tấn công do Iran phóng về phía các tàu thuyền dân sự đang di chuyển hợp pháp trong vùng biển khu vực”. Lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ vào một trạm kiểm soát mặt đất quân sự của Iran trên đảo Qeshm.

Qeshm là hòn đảo lớn nhất trong Vùng Vịnh, án ngữ phần hẹp nhất của eo biển Hormuz. Hòn đảo là nơi đặt một mạng lưới các cơ sở quân sự dày đặc và được gọi là “tàu sân bay không thể đánh chìm” của Iran.

Qeshm được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ phía Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Sau các đợt tấn công trên, CENTCOM cho biết Iran tiếp tục tiến hành đợt tấn công khác nhằm vào lực lượng Mỹ đóng tại Kuwait, tuy nhiên nỗ lực này của Tehran đã thất bại.

“Một đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Kuwait đã không trúng mục tiêu dự định tối nay. Không có nhân viên hay tài sản nào của Mỹ bị thiệt hại”, CENTCOM cho biết.

Các cuộc đấu súng giữa Mỹ và Iran giữa ra trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc về chương trình hạt nhân của Tehran và tình trạng của eo biển Hormuz. Iran đã hạn chế giao thông qua eo biển Hormuz sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2, trong khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.