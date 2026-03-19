Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã lan rộng ra các nước Vùng Vịnh, trong đó có Ả rập Xê út (Ảnh minh họa: Israel MyChannel).

Thiếu tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út, xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công dồn dập, bao gồm 6 tên lửa đạn đạo và hàng chục UAV tự sát trong đêm 13-14/3.

Kể từ đó, Iran liên tiếp tiến hành các đợt tập kích đường không. Sáng 19/3, Ả rập Xê út cho biết họ đã đánh chặn thành công 4 tên lửa đạn đạo phóng về phía Riyadh. Bộ Quốc phòng nước này cho biết mảnh vỡ đã rơi xuống nhiều khu vực khác nhau của thủ đô do các vụ đánh chặn.

Không có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo. Họ cũng đã đánh chặn các UAV đang cố gắng tiếp cận các cơ sở khí đốt ở khu vực phía đông của đất nước, và cũng không có thiệt hại nào được báo cáo.

Đây không phải là một hành vi quấy rối đơn lẻ mà là một chiến dịch tấn công quy mô lớn, có hệ thống và được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Iran được cho là đã khai thác triệt để sự khác biệt về tính năng kỹ chiến thuật của các loại vũ khí: UAV cảm tử với tiết diện phản xạ radar nhỏ và bay ở độ cao cực thấp để tránh bị cảnh báo sớm, trong khi tên lửa đạn đạo dựa vào quỹ đạo hình parabol và tốc độ cao để xuyên thủng hệ thống phòng thủ.

Chiến thuật tấn công đa lớp này, kết hợp tốc độ cao và thấp, cùng các đợt tấn công nhanh và chậm, nhằm gây áp lực mạnh lên các kênh phát hiện và dẫn đường hỏa lực của radar phòng không Ả rập Xê út, kiểm tra giới hạn phản ứng và khả năng phân bổ mục tiêu của mạng lưới phòng không nước này.

Biểu đồ về số lượng vũ khí do Iran phóng vào Ả rập Xê út tính đến ngày 18/3. Trong đó, cột màu xanh là tên lửa và màu vàng là UAV (Ảnh: ISW).

Ả rập Xê út lộ điểm yếu chiến lược

Việc Iran lựa chọn mục tiêu cho thấy ý đồ chiến lược rõ ràng, nhắm thẳng vào trung tâm phản công quân sự và huyết mạch kinh tế của Ả rập Xê út.

Căn cứ không quân Prince Sultan, trung tâm nòng cốt của Không quân Hoàng gia Ả rập Xê út, nơi đóng quân của các máy bay chiến đấu chủ lực và hệ thống cảnh báo sớm, đã bị tấn công. Bất chấp tình trạng báo động cực cao, các tên lửa Iran đã xuyên thủng một lỗ hổng cục bộ trong mạng lưới phòng thủ và dường như gây thiệt hại cho 5 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ trên đường băng.

Sự kiện này được cho là đã phá vỡ huyền thoại về tính bất khả xâm phạm của các hệ thống phòng không hiện đại do Mỹ sản xuất của Ả rập Xê út, phơi bày những "điểm mù" và xác suất đánh chặn giảm sút khi đối mặt với các mục tiêu đa trục, mật độ cao.

Cùng lúc đó, việc UAV cảm tử xâm nhập các mỏ dầu Aybar của Ả rập Xê út đã giáng một đòn mạnh vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2026, hiệu quả răn đe địa chính trị của các cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược đã vượt xa sức mạnh hủy diệt của các vụ nổ chiến thuật.

Tầm bắn của một số loại tên lửa Iran (Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel).

Chi phí đánh chặn: Logic của chiến tranh bất đối xứng

Cuộc tấn công đường không này của Iran một lần nữa làm nổi bật vấn đề khó khăn về sự hao mòn “bất đối xứng” trong chiến đấu phòng không hiện đại. UAV tấn công cảm tử và tên lửa đạn đạo thông thường tương đối rẻ và có thể dễ dàng sản xuất hàng loạt. Ngược lại, các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến như Patriot, mà Ả rập Xê út sử dụng, không chỉ có giá hàng triệu USD cho mỗi quả đạn đánh chặn mà còn có chu kỳ nạp đạn và bảo trì hậu cần kéo dài.

Khi Iran sử dụng chiến thuật quấy rối liên tục, theo từng đợt, mục tiêu cơ bản không phải là tiêu diệt chính xác các mục tiêu trong mỗi đợt tấn công, mà là buộc hệ thống phòng không của đối phương phải sử dụng hết kho tên lửa dẫn đường chính xác đắt tiền của mình.

Logic cơ bản của chiến thuật này nằm ở việc làm chậm phản ứng quân sự của Ả rập Xê út thông qua áp lực kinh tế và hậu cần. Khi chi phí phòng thủ tăng nhanh hơn nhiều so với chi phí tấn công, việc chỉ dựa vào tên lửa đánh chặn có khả năng tiêu diệt mục tiêu trực tiếp không còn đủ để duy trì an ninh chiến lược lâu dài, khiến nước này đối mặt với thách thức nghiêm trọng về sự suy giảm liên tục khả năng dự phòng của hệ thống phòng không.

Iran ồ ạt phóng tên lửa trả thù cho lãnh đạo và tướng lĩnh cấp cao, nhằm vào các mục tiêu ở Israel và các nước Vùng Vịnh (Video: RT).

Tính toán chiến lược đằng sau "thủ đoạn chiến thuật"

Cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2, đã dẫn đến sự leo thang toàn diện của tình hình, các cuộc không kích đa chiều và đa hướng như vậy đánh dấu một sự chuyển biến đáng kể trong bản chất của cuộc xung đột.

Kế hoạch đường bay chính xác và tấn công phối hợp trong một khung thời gian cụ thể cho hàng chục UAV cảm tử và 6 tên lửa đạn đạo đêm 12-13/3, vượt xa khả năng chiến thuật của các nhóm vũ trang phi chính phủ thông thường.

Đằng sau chuỗi tấn công phức tạp này là một hệ thống chỉ huy và kiểm soát hiện đại, sự hỗ trợ dữ liệu định vị vệ tinh liên tục và việc chuyển giao các dây chuyền sản xuất quốc phòng hiện đại.

Không phận Ả rập Xê út giờ đây trên thực tế đã trở thành một chiến trường, nơi các vũ khí tấn công tiên tiến và hệ thống phòng không cao cấp đụng độ. Bên tấn công (Iran) liên tục thu thập dữ liệu về tần suất kích hoạt radar của đối phương, quỹ đạo tên lửa đánh chặn và thời gian phản ứng của chuỗi lệnh thông qua các trận đánh phòng không tần suất cao.

Với sự phổ biến không ngừng của các công nghệ quân sự ở cả khía cạnh tấn công và phòng thủ, cuộc chiến tranh tiêu hao có hệ thống được xây dựng trên điều kiện công nghệ cao này đang định hình lại bối cảnh an ninh địa chính trị của toàn bộ khu vực vịnh Ba Tư và biển Đỏ.