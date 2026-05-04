Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản tại eo biển Hormuz

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz hôm 4/5 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với Tasnim, nguồn tin cho biết phía Mỹ hiểu rõ rằng, Iran sẽ không để chính quyền Tổng thống Donald Trump và các lực lượng Mỹ “bắt nạt”.

Đề cập đến những quả tên lửa đầu tiên do lực lượng Iran bắn vào một số tàu chiến của Mỹ, nguồn tin cho biết: “Lực lượng vũ trang Iran, giống như trong cuộc chiến 40 ngày, sẽ không cho phép lực lượng chiến đấu của Mỹ đi qua, và bất kỳ sự di chuyển nào qua eo biển Hormuz đều sẽ không diễn ra nếu không có sự cho phép của Lực lượng vũ trang Iran".

Nguồn tin cũng lưu ý thêm rằng tất cả các tàu nên rút kinh nghiệm từ cuộc chiến 40 ngày.

“Ngoài việc bắn vào các tàu chiến của Mỹ, chính quyền Tehran cũng đã chuẩn bị các kịch bản khác mà họ sẽ thực hiện nếu cần thiết”, nguồn tin nói thêm.

Những bình luận này được đưa ra sau khi Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran (cơ quan quân sự cấp cao nhất, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động chiến đấu), Thiếu tướng Ali Abdollahi, cảnh báo bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là Mỹ, sẽ bị tấn công nếu cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ và quản lý vững chắc an ninh của eo biển Hormuz bằng toàn bộ năng lực sẵn có, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại và tàu chở dầu không nên cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với Lực lượng vũ trang của Iran đóng tại đó", vị tướng này tuyên bố.

Trong khi đó, theo Reuters, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy lưu lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz tăng lên, một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu nỗ lực giải phóng hoạt động vận chuyển hàng hải qua khu vực này.

Chỉ có một tàu chở dầu, một tàu chở khí gas cỡ nhỏ bị trừng phạt, cùng với một vài tàu chở hàng và một tàu đặt cáp đi vào Vùng Vịnh. Không có tàu chở dầu hay tàu thương mại nào khác được nhìn thấy xếp hàng để đi qua.

Tập đoàn vận tải biển Đức Hapag-Lloyd cho biết các tàu của họ không thể đi qua khu vực này do vẫn thiếu các thủ tục đi lại an toàn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó tuyên bố sẽ bắt đầu hỗ trợ khôi phục tự do hàng hải qua eo biển trong ngày 4/5, đồng thời tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Tuy nhiên, ngành vận tải biển chưa nhận được bất kỳ hướng dẫn nào liên quan đến hoạt động và kế hoạch của Mỹ, trong khi tình hình an ninh tổng thể vẫn không thay đổi, Hiệp hội vận tải biển Baltic và Hội đồng Hàng hải Quốc tế (BIMCO) cho biết.

“Nếu không có sự đồng ý từ Iran về việc cho phép các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, thì không ai rõ Tehran sẽ làm gì”, ông Jakob Larsen, Giám đốc an toàn và an ninh của BIMCO, cho biết.