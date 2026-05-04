Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz

Tàu hải quân Iran di chuyển dọc vịnh Ba Tư (Ảnh: Getty).

Hãng tin Fars của Iran dẫn nguồn tin địa phương hôm nay 4/5 cho biết, 2 tên lửa đã bắn trúng một tàu hải quân Mỹ gần đảo Jask sau khi tàu này phớt lờ cảnh báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran yêu cầu dừng lại.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) hôm nay cũng đưa tin hải quân Iran đã ngăn chặn các "tàu khu trục của đối phương" tiến vào eo biển Hormuz.

Trích dẫn một tuyên bố của quân đội Iran, IRNA đưa tin, "sau cảnh báo kiên quyết và nhanh chóng từ hải quân, việc các tàu được cho là tàu khu trục của Mỹ và Israel tiến vào eo biển Hormuz đã bị ngăn chặn”.

Tuy nhiên, hãng tin Axios cho biết "quan chức cấp cao của Mỹ phủ nhận việc tàu Mỹ bị trúng tên lửa của Iran".

Tuyên bố của Iran về vụ tấn công được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ bắt đầu chiến dịch giúp giải phóng các tàu đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz từ ngày 4/5 (theo giờ Trung Đông).

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã thông báo với các quốc gia rằng Mỹ sẽ “hướng dẫn tàu của họ ra khỏi tuyến đường thủy đang bị hạn chế này một cách an toàn, để họ có thể tự do và thuận tiện tiếp tục công việc kinh doanh của mình".

Ông Trump nói rằng “các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới” đã đề nghị sự hỗ trợ của Mỹ trong việc điều hướng đi qua eo biển Hormuz để ra khỏi Vùng Vịnh.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng tuyên bố lực lượng này sẽ bắt đầu khôi phục quyền tự do hàng hải cho tàu hàng đi qua eo biển Hormuz.

Sau tuyên bố của Mỹ, Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, đơn vị tác chiến cấp cao nhất của Iran, cảnh báo Lực lượng Vũ trang Iran sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ lực lượng nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, nếu cố gắng tiếp cận hoặc đi vào eo biển Hormuz chiến lược.

Ông nhấn mạnh rằng mọi hoạt động đi lại an toàn qua tuyến đường thủy chiến lược này phải được phối hợp với lực lượng quân sự Iran.

Ông cảnh báo, bất kỳ hành động nào của Mỹ nhằm làm gián đoạn tình hình hiện tại sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp và gây nguy hiểm cho an toàn tàu thuyền trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố giới chức Iran đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp đáp trả và biết rõ cách bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran.

Người phát ngôn cho biết Mỹ lẽ ra phải hiểu rằng họ không thể đối thoại với Iran bằng những lời đe dọa và sự cưỡng ép, đồng thời nói thêm rằng Iran đã chứng tỏ rằng nước này có khả năng bảo vệ an ninh của eo biển Hormuz.

Ông Baqaei nói thêm rằng eo biển Hormuz từng là tuyến đường an toàn cho giao thông hàng hải trước ngày 28/2, khi Mỹ - Israel mở chiến dịch quân sự tấn công Iran, và cộng đồng quốc tế nên buộc Mỹ chịu trách nhiệm vì đã khiến tuyến đường thủy chiến lược này trở nên không an toàn.

Theo ông Baqaei, các công ty vận tải biển và tàu thuyền chắc chắn nhận thức được rằng việc đảm bảo an ninh đòi hỏi sự phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của Iran.

Ông nói rằng các biện pháp mà Iran áp dụng tại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế và nhằm đảm bảo rằng lợi ích của Iran không bị xâm phạm, đồng thời mô tả nguyên tắc này là được quốc tế công nhận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran thông báo chính quyền Iran sẽ sớm nối lại đối thoại với Oman về việc xây dựng các quy định hàng hải mới ở Vùng Vịnh, đặc biệt là ở eo biển Hormuz.

"Iran và Oman đều là các quốc gia ven biển giáp eo biển Hormuz, vì vậy việc cùng chia sẻ trách nhiệm đảm bảo an toàn hàng hải trên tuyến đường thủy chiến lược quan trọng này là điều hiển nhiên. Cuộc đàm phán tập trung vào việc xây dựng các nghị định thư và cơ chế cụ thể để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi lại", ông Baqaei cho biết.